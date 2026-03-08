klar11°
Diese Grünen-Politikerin rückt für Glättli in den Nationalrat nach

Video: ch media/Tele Züri

Diese Grünen-Politikerin rückt für Balthasar Glättli in den Nationalrat nach

08.03.2026, 20:1208.03.2026, 20:25

Der Grünen-Nationalrat Balthasar Glättli ist am Sonntag in den Zürcher Stadtrat gewählt worden. «Es ist ein riesiges Gefühl der Freude und eine klare Chance für Zürich, dass die grüne Politik noch stärker wird», sagte der 54-Jährige am Sonntagabend gegenüber TeleZüri.

Durch den Antritt seines Amtes als Stadtrat gibt Glättli dasjenige des Nationalrates ab. Dafür rutscht diejenige Person für den Posten nach, die bei der Wahl 2023 den nächsten Platz auf der Grünen-Liste besetzt hatte und noch nicht im Nationalrat sitzt.

In diesem Fall ist dies die 34-Jährige Anna-Béatrice Schmaltz aus Zürich. Sie ist seit 2022 Gemeinderätin für den Kreis 3 und seit 2023 Co-Präsidentin der Stadtzürcher Grünen. Schmaltz arbeitet als Abteilungsleiterin «Migration und Friedenspolitik» bei der feministischen Friedensorganisation Frieda und ist gemäss ihrer Webseite unter anderem bei diversen Naturschutzvereinen aktiv.

Das sagt Schmaltz dazu:

Video: ch media/Tele Züri

(cpf, video emm)

