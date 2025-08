Winterthurer Strassenampeln haben ausgeblinkt

Mehr «Schweiz»

Das nächtliche, gelbe Blinken von Strassenampeln in Winterthur wird weniger. Die Stadt stellt mehr als die Hälfte der Ampeln auf Dauerbetrieb um – aus unterschiedlichen Gründen.

Von den 64 städtischen Lichtsignalanlagen in Winterthur waren bisher elf im Dauerbetrieb, 53 schalteten nachts auf Gelbblinken, wie die Stadt Winterthur am Mittwoch mitteilte. Aus Sicherheitsgründen wurden diese Anlagen überprüft.

Wo eine Häufung von Unfällen festgestellt wurde, an komplexen Kreuzungen oder bei eingeschränkter Sichtweite werden die Betriebszeiten angepasst. 22 Anlagen bleiben unverändert im Blinkbetrieb, vier werden an die Betriebszeiten des öffentlichen Verkehrs angepasst und 27 Anlagen werden in den nächsten Monaten auf Dauerbetrieb umgestellt. (sda)