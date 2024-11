«Früher mussten die Leute zu zwielichtigen Dealern gehen, heute lässt es sich kontaktfrei über Social Media oder Messenger-Dienste bestellen und man bekommt es in kürzester Zeit geliefert», so Quednow über die möglichen Gründe des Anstiegs. Ein weiterer wichtiger Faktor sei der Preis. Mittlerweile koste ein Gramm Kokain nur noch zwischen 70 bis 120 Franken.

Die tatsächliche Häufigkeit bezeichnete Quednow als «schockierend». Bemerkenswert ist, dass der Konsum zuletzt deutlich anstieg. Bei der letzten Messung vor vier Jahren war es bei derselben und sogar noch etwas grösseren Gruppe mit 1001 Teilnehmenden im Alter von 20 Jahren weniger als halb so viel (9.4 Prozent) gewesen, die in den letzten drei Monaten Kokain konsumiert hatten.

Die Zahlen der Studie stammen aus einer Haaranalyse. Erstaunlich ist dabei, dass viele der Studien-Teilnehmenden bei einer Befragung den Konsum nicht zugaben. Von den 173 durch Haaranalysen bestätigten Kokainkonsumierenden gaben mehr als 100 Personen (also rund 60 Prozent) an, die Substanz im untersuchten Zeitraum der Studie nicht konsumiert zu haben.

Susanne Wille will bei der SRG etwa 1000 Stellen abbauen

Seit diesem Monat ist Susanne Wille neue Generaldirektorin der SRG. Sie hat grosse Pläne: Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, kündigte Wille an ihrem ersten Arbeitstag in einer virtuellen Rede an, es werde zur «bislang grössten Transformation in der Geschichte des Unternehmens» kommen. Konkret sollen bis 2029 satte 270 Millionen Franken gespart werden.