Gesundheitskosten dürften auf über 100 Milliarden Franken steigen

Gemäss KOF tragen verschiedene Faktoren zu den steigenden Ausgaben bei. Aufgrund der älter werdenden Gesellschaft fliesst mehr Geld für die Langzeitpflege. Aber auch Spitäler und Arztpraxen seien Wachstumstreiber im Gesundheitssystem. Das alles schlage sich in steigenden Krankenkassenprämien nieder, heisst es in der Mitteilung.

Schweizer Exporte steigen auf Rekordhöhe

Die Schweizer Exportwirtschaft hat einen sehr guten Oktober hinter sich. Die Ausfuhren stiegen vor allem wegen der Chemie- und Pharmabranche auf ein neues Rekordniveau.

Insgesamt beliefen sich die Exporte im Oktober auf 24,39 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Dienstag mitteilte. Damit schnellten die Ausfuhren saisonbereinigt zum Vormonat um 10,2 Prozent in die Höhe. Real – also um Preisveränderungen bereinigt – resultierte ein Plus von 11,2 Prozent. In den drei Monaten zuvor hatten die Ausfuhren noch zur Schwäche geneigt.