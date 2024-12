Gesichtsrekonstruktion eines vor 13 Jahren Verstorbenen

Ein Ruderer entdeckte den leblos im Wasser treibenden Körper am 20. Mai 2011 im Zürichsee, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Trotz Ermittlungen und einem Zeugenaufruf konnte die Identität des Mannes bislang nicht geklärt werden.

Jetzt regt sich Widerstand – das Wichtigste zu den «Sugus-Häusern» in 5 Punkten

Die Kündigungen in den Zürcher «Sugus-Häusern» hat eine breite öffentliche Debatte ausgelöst. Am Wochenende demonstrierten 1000 Personen gegen den drohenden Rauswurf. Der aktuelle Stand der Dinge in 5 Punkten.

Die Kurzversion geht so: Die drei «Sugus-Häuser» an der Neugasse 81, 83 und 85 in Zürich werden totalsaniert. Anfang Dezember erhielten deswegen alle 105 Mietparteien Kündigungen per Ende März 2025.