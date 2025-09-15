recht sonnig26°
Vier Personen werden bei Tramkollision in Zürich Oerlikon verletzt

Die Zuercher Strassenbahn &quot;Tram 2000&quot; faehrt am Paradeplatz, aufgenommen am Dienstag, 3. Maerz 2015 in Zuerich. Die Verkehrsbetriebe Zuerich (VBZ) stehen in der Kritik. Bei ihrem Vergabeents ...
In Zürich Oerlikon kam es zu einer Kollision zwischen zwei Trams. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Vier Personen werden bei Tramkollision in Zürich Oerlikon verletzt

15.09.2025, 16:5515.09.2025, 16:55
In Zürich Oerlikon sind am Montagmittag zwei Trams der Linien 11 und 14 kollidiert. Drei Personen wurden dabei mittelschwer verletzt, darunter die beiden Tramchauffeure. Eine vierte Person zog sich leichte Verletzungen zu.

Kurz vor 13 Uhr fuhr ein Tram der Linie 11 auf der Schaffhauserstrasse in Richtung Messe Hallenstadion. Zur gleichen Zeit war ein Tram der Linie 14 auf der Schaffhauserstrasse stadtauswärts unterwegs, wie die Stadtpolizei Zürich am Montagnachmittag schrieb.

Auf Höhe der Haltestelle Sternen Oerlikon kollidierten die beiden Trams, so dass beide aus den Schienen gehoben wurden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST wird den Unfall untersuchen. (sda)

