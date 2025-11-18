recht sonnig
Swiss-Chef sieht trotz Trump Trendumkehr bei US-Flügen

Video: watson

Trump-Effekt lässt nach: Swiss-Chef sieht Trendumkehr bei US-Flügen

18.11.2025, 15:0518.11.2025, 15:21

Die Swiss sieht eine «Trendumkehr» bei Flügen in die USA. «Schon jetzt gegen Jahresende Richtung Weihnachten steigen die Buchungszahlen wieder an», sagte Swiss-Chef Jens Fehlinger im «CEO Talk» bei TeleZüri.

Und die Schweizer Fluggesellschaft schaue diesbezüglich auch positiv auf das nächste Jahr. Dabei verwies Fehlinger etwa auf die Fussball-WM in den USA. «Die Leute wollen reisen.»

Die öffentlichen Debatten über Handelskrieg, Zölle und Einreisen – das alles habe nicht dazu geführt, dass mehr Vertrauen entstehe, so der Swiss-CEO. Dabei: Die Einreise in die USA funktioniere heute so schnell wie nie zuvor. Zudem seien auch in diesem Jahr nicht mehr Personen an der Grenze abgewiesen und zurückgeschickt worden als in den Vorjahren.

Im dritten Quartal – also dem klassischen Reisequartal von Europa und der Schweiz in die USA – war es zu einem leichten Rückgang in der Nachfrage gekommen.

Anderes Geschäftsmodell als Easyjet

Insgesamt schaut die Swiss mit Blick auf die Ticketpreise zuversichtlich auf das kommende Jahr. «Es ist immer ein Zusammenspiel, gerade in unserer Industrie, von Angebot und Nachfrage», sagte Fehlinger auf die Frage, ob die Swiss die Preise erhöhen werde. «Wir sehen, dass die Leute nächstes Jahr wieder reisen wollen.» Die Buchungseingänge seien da, und daran würden sich dann auch entsprechend die Preise ausrichten.

Mit Blick auf Konkurrenz von Billig-Airlines wie Easyjet am Heimatflughafen Zürich betonte Fehlinger, dass die Swiss «ein anderes Geschäftsmodell» habe. «Wir binden die Schweiz international an, und das ist wichtig für das Land, gerade für eine Exportnation.» Die Swiss biete über 100 internationale Ziele an, und die Hälfte des Exportwertes verlasse über die Flugzeuge der Fluggesellschaft das Land.

«Ein Drittel der Touristen bringen wir in die Schweiz hinein», so Fehlinger. Die Swiss sei damit gut positioniert (sda/awp).

Der ganze CEO-Talk wird heute um 19:30 Uhr auf Tele Züri, Tele Bärn, TVO und Tele M1 ausgestrahlt.

Mehr zum Trump-Reiseeffekt:

Donald Trump sorgt für Knick bei USA-Reisen von Schweizern: «Keine Überraschung»

14 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Andi Weibel
18.11.2025 15:15registriert März 2018
Zuerst sagte die Marketing-Abteilung der Swiss, dass es keinen Trump-Effekt gebe. Und nun heisst es, dass sich der Effekt abschwäche...?

Jedenfalls: Ich kennen niemanden, der im Moment freiweillig in die USA reisen würde.
256
Melden
Zum Kommentar
avatar
Pontifax
18.11.2025 15:18registriert Mai 2021
Ich sag's ja. Die Menschen sind schlichtweg strunzdumm und vergessen schnell. Hier kann man die Schäden des Tiktok- und Facebock-Konsums ganz deutlich erkennen!
256
Melden
Zum Kommentar
avatar
Maurmer
18.11.2025 15:17registriert Juni 2021
Falls es stimmen sollte kann ich nur eines sagen:

An alle diejenigen die eine Ferienreise oder eine vermeidbare Geschäftsreise in die USA planen:
"SCHÄMT EUCH!"
238
Melden
Zum Kommentar
14
