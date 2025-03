Die Vita-Siedlung in Langnau am Albis. Bild: Screenshot Suter von Känel Wild

Langnauer Gemeinderat bedauert Massenkündigung in Vita-Siedlung

Mehr «Schweiz»

Nach der Massenkündigung in der Vita-Siedlung in Langnau am Albis hat sich am Mittwoch der Gemeinderat zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme bedauerte er die gleichzeitige Kündigung aller Mietverhältnisse und betonte, dass der städtebauliche Vertrag eine bauliche Etappierung vorsieht.

Mit der Etappierung solle eine sozialverträgliche Sanierung der Siedlung erreicht werden, hielt der Gemeinderat in einem am Mittwoch veröffentlichten Statement fest.

Eine Delegation des Gemeinderats werde mit der Zürich Invest AG in Kontakt treten. Wenn keine Einigkeit erzielt werden könne, werde das vertraglich vorgesehene Schlichtungsverfahren ausgelöst werden, betonte der Gemeinderat.

Aktuell gibt es in der Vita-Siedlung 265 Wohnungen. Künftig sollen es 550 sein, also mehr als doppelt so viele. Die Überbauung stammt aus den 1960er-Jahren. Der Baustart für die Komplettrenovation und Verdichtung ist für den 1. Oktober 2026 geplant. (sda)