Zürcher Freimaurer wollen Vereinslokal wieder aufbauen

Brand Zürcher Altstadt: Freimaurer wollen Vereinslokal wieder aufbauen

28.01.2026, 11:3828.01.2026, 11:38

Die Zürcher Freimaurer wollen das Vereinslokal, das in der Nacht auf Montag einem Brand zum Opfer fiel, wieder so aufbauen, wie es war. Bisher darf das Gebäude noch nicht betreten werden.

Einsatzkraefte von Schutz und Rettung Zuerich beim Abbruch des Dachstockes des historischen Gebaeudes des Freimaurerzentrums neben dem Lindenhof, am Montag, 26. Januar 2026 in Zuerich. Das in der Nach ...
Das historische Gebäude gehört der «Modestia cum Libertate». Bild: KEYSTONE

Mit grösster Wahrscheinlichkeit werde das Gebäude, das sich im Besitz der «Modestia cum Libertate» befindet, wieder in seinem ursprünglichen Zustand rekonstruiert. «Wir möchten auf jeden Fall wieder an diesen Ort zurück», sagte Raoul Würgler, Stuhlmeister der Zürcher Freimaurer, am Mittwoch auf Anfrage von Keystone-SDA.

Nach dem Brand stehen die Freimaurer in engem Kontakt mit den Behörden und den zuständigen Stellen, um möglichst rasch die Brandursache zu ermitteln, wie er sagte.

Die Freimauerer hatten bereits festgestellt, dass nach dem Brand eine Stocksammlung fehlte. Ob weitere Gegenstände abhanden kamen, konnte Würgler noch nicht sagen. «Erst wenn wir das Gebäude wieder betreten dürfen, können wir uns einen genauen Überblick verschaffen», teilte er mit. Das könne aber noch dauern. (sda)

Mehr Hintergrund zum Brand:

Brand in Zürcher Freimaurer-Lokal war wohl Brandstiftung
