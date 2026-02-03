sonnig
Störung bei Swisscom ist wieder behoben

03.02.2026, 09:3103.02.2026, 10:47

Die Swisscom hatte am Dienstagmorgen erneut mit Problemen zu kämpfen. Auf dem Störportal allestörungen.ch gingen am Dienstagmorgen erneut Hunderte Meldungen zur Swisscom ein. Die TV-Dienstleistungen waren beeinträchtigt.

Mittlerweile ist die Störung wieder behoben, wie die Swisscom auf ihrer Webseite schreibt. Blue TV sowie die Blue-TV-App seien wieder wie gewohnt verfügbar, heisst es dort.

Erneut meldeten User am Dienstagmorgen Störungen bei Swisscom.
Erneut meldeten User am Dienstagmorgen Störungen bei Swisscom. alleströrungen.ch

Bereits am Montagabend war der Fernseh-Dienst von Swisscom wegen einer IT-Störung stundenlang ausser Betrieb gewesen. Die Störung begann nach 17.00 Uhr und konnte gegen 22.00 Uhr behoben werden. (ome/sda)

Mehr zur Swisscom:

Störung bei Swisscom TV behoben – Tausende Nutzer betroffen
chandler
03.02.2026 09:35registriert Februar 2014
Nach der Preiserhöhung wird dies bestimmt nicht mehr passieren🤡
