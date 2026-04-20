Video: watson/nina bürge

Ihr habt abgestimmt: Das ist Regierungsrat Neukoms Antwort auf die Porträt-Umfrage

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Für die Ahnengalerie des Kantons Zürich benötigt Martin Neukom ein Porträt. Drei Varianten stehen zur Auswahl, doch keine sagt ihm zu.

watson wollte ihm mit einer Umfrage helfen, das richtige Gemälde auszusuchen. Ihr habt abgestimmt: Gewonnen hat Version Nummer 3.

Porträt Nummer 3 hat gewonnen. Bild: screenshot: telezüri

Am Sechseläuten hat watson den amtierenden Zürcher Regierungspräsidenten für die Grüne Partei auf die Umfrage angesprochen. Diese sei zwar «spannend», sagt Neukom, doch er habe die Porträts mehreren Leuten gezeigt und keine positiven Rückmeldungen erhalten. Daher plane er doch noch eine «Extrarunde».

Neukoms Antwort im Video: Video: watson/nina bürge

(hkl)