Explosion in Illnau-Effretikon ZH – lauter Knall war hörbar

Mehr «Schweiz»

Am Mittwochnachmittag soll sich eine Explosion bei der Zürcher Stadt Illnau-Effretikon ereignet haben. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt die Explosion. Einsatzkräfte der Polizei seien unterwegs.

Wie es zur Explosion kam, ist noch nicht bekannt. (Symbolbild) Bild: watson

Der Knall sei laut hörbar gewesen und in der Umgebung sei eine weisse Rauchwolke zu sehen gewesen.

Was der Grund für die Explosion ist, ist bis anhin nicht bekannt. Laut der Kantonspolizei Zürich seien Gebäude zu Schaden gekommen, die Explosion stelle jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung dar.

Laut «TeleZüri» sei der Ort der Explosion der Treffpunkt eines Feuerlöscherkurses am Waldrand des Dorfes Luckhausen gewesen. Bei einem unmittelbar daneben liegenden Haus habe es durch die Explosion ein Loch im Dach gegeben, bei einem anderen ist das Garagentor komplett in sich zusammengefallen.

+++ Update folgt +++