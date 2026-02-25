recht sonnig10°
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Explosion in Effretikon: Grund noch unbekannt

Explosion in Illnau-Effretikon ZH – lauter Knall war hörbar

25.02.2026, 13:4925.02.2026, 14:40

Am Mittwochnachmittag soll sich eine Explosion bei der Zürcher Stadt Illnau-Effretikon ereignet haben. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt die Explosion. Einsatzkräfte der Polizei seien unterwegs.

Explosion Illnau Effretikon 25.02.16
Wie es zur Explosion kam, ist noch nicht bekannt. (Symbolbild)Bild: watson

Der Knall sei laut hörbar gewesen und in der Umgebung sei eine weisse Rauchwolke zu sehen gewesen.

Was der Grund für die Explosion ist, ist bis anhin nicht bekannt. Laut der Kantonspolizei Zürich seien Gebäude zu Schaden gekommen, die Explosion stelle jedoch keine Gefahr für die Bevölkerung dar.

Laut «TeleZüri» sei der Ort der Explosion der Treffpunkt eines Feuerlöscherkurses am Waldrand des Dorfes Luckhausen gewesen. Bei einem unmittelbar daneben liegenden Haus habe es durch die Explosion ein Loch im Dach gegeben, bei einem anderen ist das Garagentor komplett in sich zusammengefallen.

+++ Update folgt +++

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
21 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
John M
25.02.2026 13:56registriert Januar 2016
Ich arbeite in Oerlikon und selbst hier konnten wir die Explosion deutlich hören. Alle haben für einen Moment aufgehört zu Arbeiten...
231
Melden
Zum Kommentar
avatar
deedee
25.02.2026 13:53registriert März 2015
Wie Flugzeug, habe gedacht Flugzeug kommt in meine Wohnung
267
Melden
Zum Kommentar
21
Airbnb-Wohnung bei Kloten ZH nach Beschwerden verboten – so sind die Regeln in der Schweiz
Eine Airbnb-Wohnung bei Kloten sorgte unter Nachbarn für Ärger, woraufhin der Stadtrat ein Verbot erlassen hat. Der Fall wirft die Frage auf, welche Regeln für Airbnb in der Schweiz gelten.
In einem kleinen Dorf nahe bei Kloten beklagten sich mehrere Anwohnende über Airbnb-Gäste, die ihre Ruhe stören würden. Das berichtet der Tages-Anzeiger. Es seien deutlich mehr Autos, Shuttlebusse und Reisecars beim betroffenen Mehrfamilienhaus vorgefahren, in dem eine Wohnung über Airbnb vermietet wurde. Teilweise seien Gäste mitten in der Nacht angereist – ohne Rücksicht auf die Ruhebedürfnisse der Nachbarinnen und Nachbarn.
Zur Story