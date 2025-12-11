Stadt Zürich deckt diskriminierende Inschriften an zwei Häusern ab

Die Stadt Zürich hat am Donnerstagmorgen zwei Mohren-Inschriften an Häusern im Niederdorf abgedeckt. Die Stadt kämpfte zuvor bis vor Bundesgericht um die Erlaubnis, die Inschriften abdecken zu dürfen.

Die beiden umstrittenen Schriftzüge im Niederdorf wurden abgedeckt. Bild: amt für städtebau/juliet haller

Die Abdeckung an den zwei städtischen Liegenschaften erfolgte reversibel, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Die Inschriften «Zum Mohrenkopf» und «Haus zum Mohrentanz» haben nach Ansicht der Stadt eine rassistische Wirkung.

Der Abdeckung ging ein jahrelanger Rechtsstreit voraus. Bild: amt für städtebau/juliet haller

Die städtische Projektgruppe «Rassismus im öffentlichen Raum» kam zum Schluss, dass eine Kontextualisierung bei diesen Zeichen im öffentlichen Raum nicht ausreicht. An beiden Standorten informiert eine Tafel via QR-Code über die Hintergründe zur Abdeckung.

Der Abdeckung ging ein jahrelanger Rechtsstreit voraus. Der Stadtrat wollte die Inschriften bereits 2021 abdecken lassen. Der Zürcher Heimatschutz zog die Sache jedoch vor Gericht und verlor schliesslich vor Bundesgericht. (dab/sda)