Versteigerung der Autonummer ZH 11 gestartet – Auktion geht bis Mittwoch

Mario Fehr mit Autonummer ZH 11.
Seit Donnerstagmorgen kann für «ZH 11» geboten werden. Bild: Kanton Zürich

Auktion von «ZH 11» ist gestartet – und das Wettbieten ist in vollem Gange

11.12.2025, 07:4411.12.2025, 07:49

Seit Donnerstagmorgen um 7 Uhr können Interessierte für die Zürcher Autonummer «ZH 11» bieten. Es ist die tiefste Autonummer, die je im Kanton Zürich versteigert wurde. Die Auktion läuft bis kommenden Mittwoch.

Und bereits jetzt, kurz nach dem Start der Auktion, sind zahlreiche Gebote eingegangen, das höchste Gebot steht momentan schon bei über 100'000 Franken.

Das Objekt der Begierde.
Das Objekt der Begierde. Bild: Kanton Zürich

Knackt «ZH 11» den Rekord?

Die bisher tiefste versteigerte Zürcher Autonummer ist «ZH 24». Sie ging im August 2024 für 299'000 Franken weg, wie aus einer Medienmitteilung der Zürcher Regierung vom Mittwoch hervorgeht. Besondere sechsstellige sowie Kontrollschilder mit tiefen Nummern können im Kanton Zürich wöchentlich ersteigert werden.

Der Erlös der Nummernversteigerungen fliesst in die Zürcher Staatskasse. In den letzten zwei Jahren erzielten die Auktionen von Kontrollschildern laut Medienmitteilung rund fünf Millionen Franken.

Auktion von «SO 1» musste abgebrochen werden

Die grosse Frage ist nun: Kommt es zum nächsten Autonummer-Chaos? Letzte Woche verkam bereits die Auktion von «SO 1» zum Wettbieten, wegen missbräuchlicher Angebote musste diese allerdings abgebrochen und neu aufgesetzt werden. (ome/sda)

Das sind die teuersten Nummernschilder der Schweiz – und weltweit
