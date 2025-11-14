freundlich10°
UNIA: Bauarbeiter protestieren in Zürich

Bauarbeiter protestieren in Zürich

14.11.2025, 13:2714.11.2025, 13:27

Der Protest der Bauarbeiter geht weiter: Hunderte Bauarbeiter haben am Freitag ihre Arbeit niedergelegt, um in Zürich gegen die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen zu demonstrieren.

Der Demonstrationszug erreicht das Kanzleiareal bei dem Streik der Bauarbeiter mit der Unia am Freitag, 14. November 2025 in Zuerich. Es handelt sich um einen Teil einer landesweiten Bewegung, mit der ...
Bauarbeiter aus Zürich gehen heute für Verbesserungen in den Gesamtarbeitsverträgen auf die Strasse. Bild: keystone

Die meisten Baustellen in der Stadt Zürich standen am Freitag still, wie Unia- und Syna-Vertreter an einem Point de Presse auf dem Kanzleiareal sagten. Es reisten aber auch Arbeiter aus der Zentral- und Ostschweiz sowie Graubünden an.

Nach einer Protestversammlung stand eine bewilligte Demo zum Hauptsitz des Schweizerischen Baumeisterverbands auf dem Programm.

Bauarbeiter aus der ganzen Schweiz machen sich seit Wochen mit Protesten für Verbesserungen im neuen Gesamtarbeitsvertrag stark. Sie fordern unter anderem familienfreundliche Arbeitszeiten, eine bezahlte Znüni-Pause und die Abschaffung der unbezahlten Reisezeit.

Noch gibt es keine Einigung. Kommt bis Jahresende keine Lösung zustande, droht 2026 erstmals seit über einem Jahrzehnt ein vertragsloser Zustand. (sda)

