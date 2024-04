Pfuusbus verzeichnet so viele Übernachtungen wie noch nie

Die erhöhte Nachfrage nach Notschlafplätzen könnte auch mit der angespannten Lagen auf dem Wohnungsmarkt zu tun haben: «Wir stellen jedenfalls fest, dass einige Gäste tagsüber einer bezahlten Arbeit nachgingen», heisst es in der Mitteilung. «Sie hatten ihre prekäre Wohnsituation verloren und wurden von teils überforderten Wohngemeinden an den Pfuusbus verwiesen.» (sda)

Denn in dessen Fachspital Sune-Egge hätten Ärzte festgestellt, dass Patienten, die früher Kokain gespritzt hätten, die Substanz vermehrt als Crack rauchten, heisst es in der Mitteilung. Dies führe zu einer stärkeren Abhängigkeit und beschleunige die soziale Desintegration.

Im Iglu, der Notschlafstelle für obdachlose Wanderarbeiter, habe sich die Nachfrage mit 3919 Übernachtungen im Bereich des Vorwinters (3902) bewegt, teilte das Sozialwerk am Dienstag mit.

Das Sozialwerk Pfarrer Sieber registrierte in seinem Pfuusbus, der Notschlafstelle für einheimische Obdachlose, von Mitte November 2023 bis Mitte April 2024 total 6495 Übernachtungen von 277 verschiedenen Personen. Im Vorwinter waren es 4965 Übernachtungen von 251 Menschen.

Der Pfuusbus ist im vergangenen Winter so stark ausgelastet gewesen wie noch nie. Dies dürfte auf einen veränderten Drogenkonsum, eine überlastete Psychiatrie und die Wohnungsnot zurückzuführen sein, vermuten die Verantwortlichen.

