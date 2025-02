Kanton Zürich schickt Sexualstraftäter neu in ein Lernprogramm

Die Teilnehmer hätten ein um 80 Prozent geringeres Risiko, rückfällig zu werden, schreibt der Kanton in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Kosten belaufen sich auf 3200 bis 4100 Franken pro Teilnehmer, je nachdem, ob er Gruppen- oder Einzelunterricht erhält. (sda)

Freiwillig ist die Teilnahme an dem neuen Lernprogramm mit dem Titel «DoLaS – Deliktorientiertes Lernprogramm für angepasstes Sexualverhalten» nicht.

Der Kanton Zürich schickt Sexualstraftäter seit Anfang Jahr in die Schule: In einem Lernprogramm sollen sie lernen, Risikosituationen zu erkennen und neue Gewohnheiten einzuüben. Ziel ist es, dass sie nicht mehr rückfällig werden.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Australien schickt den «Milkshake Man» an den ESC in Basel

Auf der Plattform TikTok ist er bereits ein Superstar: der australische Sänger Go-Jo. Nun vertritt er sein Land am Eurovision Song Contest 2025 in Basel mit dem Song «Milkshake Man» und sorgt für einen weiteren anzüglichen Beitrag an der – ausgerechnet – 69. Ausgabe des Musikwettbewerbs.

Go-Jo heisst bürgerlich Marty Zambotto, eigentlich auch schon ein ziemlich cooler Künstlername. Der 29-Jährige wird Australien am diesjährigen ESC, der vom 13. bis am 17. Mai in Basel stattfindet, vertreten. Dies hat der australische Sender SBS bekannt gegeben.