Winterthurer Busfahrer drohen mit Streik am Dienstagmorgen

Stadt Winterthur wird zur blauen Zone.
Die Gewerkschaft VPOD kündigt für Dienstagmorgen einen Streik an.Bild: Shutterstock

02.03.2026, 09:3702.03.2026, 09:37

Die Mitarbeitenden von Stadtbus Winterthur üben harsche Kritik an den Arbeitsbedingungen für das Fahrpersonal. Die Gewerkschaft VPOD kündigt für Dienstagmorgen einen Streik an.

Am Dienstagmorgen sollen von 4.30 Uhr bis voraussichtlich 8.30 Uhr keine Busse von Stadtbus Winterthur verkehren, wie die Gewerkschaft VPOD Winterthur am Montag ankündigte. Hintergrund ist ein seit längerer Zeit schwelender Konflikt um die gemäss VPOD «unzumutbaren» Arbeitsbedingungen des Fahrpersonals.

Die Stadt Winterthur bedauert den angekündigten Warnstreik, wie es in einer Mitteilung hiess. Die genauen Auswirkungen auf den Fahrbetrieb seien noch nicht absehbar. Über Einschränkungen werde in den Apps der Online-Fahrpläne sowie auf den Bildschirmen in den Fahrzeugen und an den Haltestellen informiert. (sda)

Liebesbrief an ... Winterthur
Liebesbrief an ... Winterthur
Der Blick aus dem Untertor Richtung Bahnhof. Normalerweise wäre hier richtig viel los. Rechts vorne beim Bus ist das legendäre Gotthard.
