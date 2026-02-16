Woher es die Menschen in die Schweizer Städte zieht

Ob für die Arbeit, die Infrastruktur oder die grosse Liebe – es zieht die Menschen in die Städte. Wer in einer Schweizer Stadt wohnt, ist höchstwahrscheinlich zugezogen. Aber von wo?

Carlo Natter

Bern 81% der Einwohner:innen sind nach Bern gezogen. Das enspricht rund 111'524 Menschen. Woher sind die Menschen zugezogen?

Die Schweizerinnen und Schweizer zügeln häufig. Gemäss dem Bundesamt für Statistik sind 2024 rund 841'500 Personen umgezogen. Also beinahe zehn Prozent der Bevölkerung. Daher kommt es nicht sehr überraschend, dass in Reinach BL 18'277 der 20'862 Menschen, die heute dort wohnen, zugezogen sind. Über 87 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer zog es schon einmal in eine andere Gemeinde.

Allerdings ist die Schweizer Bevölkerung keineswegs hochmobil. Die meisten Reinacherinnen und Reinacher, etwa 13'500 Personen, kommen aus der direkten Umgebung. 4490 Personen alleine aus der Stadt Basel. Auch gesamtschweizerisch bleiben über 70 Prozent in der gleichen Gemeinde oder zumindest im selben Kanton. Nur gerade 15 Prozent zieht es über die Kantonsgrenzen hinaus. 12 Prozent wandern ins Ausland.

Was sind Zuzüge?

Für unsere Visualisierung haben wir die Zuzugsorte der Einwohnerinnen und Einwohner der 54 bevölkerungsreichsten Städte (über 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner) der Schweiz analysiert. Auffällig ist dabei – im Durchschnitt sind 81 Prozent der Städterinnen und Städter in ihren Wohnort gezogen – sie wohnen dementsprechend nicht seit Geburt ständig dort.

Umgekehrt ist es auch erstaunlich, dass beispielsweise über 20 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich seit Geburt ihren offiziellen Wohnort nie gewechselt haben.

In der Realität würden sich aber wohl viele dieser Menschen nicht als Zugezogene bezeichnen. Beispielsweise wird eine Person, die in Frauenfeld geboren ist, dann für das Studium nach Zürich zieht und nach dem Abschluss ins Thurgau zurückkehrt, in Frauenfeld als zugezogen ausgewiesen. Dementsprechend liegt die Quote bei den meisten Städten auch über 80 Prozent.

Nur eine der ausgewerteten Gemeinden liegt bei der Zugezogenenquote unter 70 Prozent: Bellinzona. Die Tessiner Gemeinde weist nur eine Quote von 68 Prozent aus. Verhältnismässig viele Menschen bleiben Bellinzona also treu, oder es zieht wenige Leute in den Tessiner Hauptort.

Was macht Städte anziehend?

Menschen zügeln am liebsten in die Nähe und das Vertraute. Dänische Forschende haben in einer Studie 39 Millionen Umzüge über eine Dauer von 34 Jahren analysiert. Die Auswertung zeigt, dass der Reiz eines neuen Wohnorts stark in einem Zusammenhang mit der Entfernung steht. In dieser generellen Beobachtung gilt also: doppelt so weit weg, halb so anziehend.

Der amerikanische Forscher George Kingsley Zipf hat 1946 die Anziehung eines Wohnorts auf diese Formel heruntergebrochen: Bevölkerung von Ort A mit der Bevölkerung von Ort B geteilt durch die Distanz zwischen den beiden Gemeinden. Die Karte zeigt die theoretische Anziehung von Orten und die tatsächlichen Zuzugszahlen. Da die Bevölkerungsbewegung aus allen Gemeinden gezeigt wird, also auch den kleinen, kann es bei einigen durch den Umzug einer einzigen Familie bereits zu grossen Ausreissern kommen.

Wähle eine Gemeinde aus Über ← Abweichung der Erwartung → Unter

Während klar zu erkennen ist, dass die Distanz eine wichtige Rolle spielt, ist sie keineswegs die einzige oder wichtigste Komponente in der Mobilität. In der stellenweise prekären Lage auf dem Wohnungsmarkt spielen Optionen eine stärkere Rolle als früher. So kommt es auch, dass Emmen LU und Kriens LU die einzigen Gemeinden sind, die Zuzüge über den erwarteten Werten aus der Stadt Luzern aufweisen. Also die direkte Agglomeration – nahe, vertraut, aber eben auch günstiger als die Innenstadt.

Sprachliche Regionen haben ebenfalls einen starken Einfluss. Den Röstigraben zu überwinden, fällt den Menschen in der Schweiz schwer, selbst wenn eine Gemeinde auf der anderen Seite näher und theoretisch anziehender ist. Beispielsweise für Bewohnende der Berner Grenzgemeinde Ins sind die Städte Neuenburg und Freiburg in der Theorie anziehender, doch entscheiden sich Menschen viel häufiger, nach Köniz oder Bern zu ziehen.

Wo zieht es die Menschen aus deinem Wohnort hin?

St.Gallen, Zürich, Basel, Bern, Rapperswil-Jona und Winterthur – diese Städte sind sehr beliebt bei Wegzügerinnen und Wegzügern aus Chur. Es zeigt einen weiteren wichtigen Aspekt der Wohnortswahl – Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten. All diese Städte haben grosse Fachhochschulen und Universitäten, etwas, was dem Kanton Graubünden fehlt.

Wähle eine Gemeinde Rang Ort Anteil Anzahl Aus Datenschutzgründen wird bei Gemeinden mit drei oder weniger Zuzügen die Anzahl mit 1-3 angegeben. Für die Berechnung des Anteils, wurde mit dem Durchschnitt von zwei gerechnet.

Es ist schwierig festzustellen, warum genau Menschen einen gewissen Wohnort über einen anderen präferieren. Doch was sich sicher beobachten lässt, ist, dass wir am liebsten da bleiben, wo wir schon sind, mit der Sprache, die wir beherrschen, und den Menschen, die wir kennen.