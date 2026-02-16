bedeckt
SVP sammelt 2000 Unterschriften für «Winterthurer First»-Initiative

16.02.2026, 13:2516.02.2026, 13:25

Die Winterthurer SVP hat 2000 Unterschriften für ihre «Winterthurer-First»-Initiative gesammelt. Für das Zustandekommen der Wohn-Initiative sind 1000 Unterschriften nötig. Am Dienstag reicht die Partei die Unterschriften ein.

Die Initiative «Für eusi Stadt, für eusi Familie» verlangt, dass bei der Vermietung von städtisch finanzierten Wohnungen jene Interessentinnen und Interessenten bevorzugt werden, die bereits in Winterthur wohnen.

Die Initiative richtet sich damit insbesondere auch gegen Zuzügerinnen und Zuzüger aus Zürich, die in der Kantonshauptstadt nichts Bezahlbares mehr finden. Auch auf Kantonsebene lancierte die SVP eine ähnliche Initiative, die eine Bevorzugung von Einheimischen fordert, allerdings erst, wenn die Bevölkerung der Schweiz die 10-Millionen-Marke überschritten hat. (hkl/sda)

