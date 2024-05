Bereits am 7. Mai gab es beim ETH-Hauptgebäude eine Besetzung. Bild: keystone

Wieder Palästina-Besetzung an der ETH Zürich

Eine Gruppe von Studierenden hat am Freitagvormittag erneut das ETH-Hauptgebäude in Zürich besetzt. Sie fordern erneut einen akademischen Boykott Israels. Gemäss Mitteilung wollen sie so lange bleiben, «bis unsere Forderungen erfüllt werden».

In den vergangenen Wochen hatten Palästina-Demonstrierende schon mehrere Hochschulen in der Schweiz besetzt. Auch an der ETH Zürich gab es schon Proteste. (rbu/sda)

