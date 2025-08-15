freundlich31°
Gewitter in der Schweiz: Bund warnt vor grosser Gefahr

Gewitter 15. August 2025
Am frühen Freitagabend zogen von Norden erste Hitzegewitter über die Deutschschweiz.Bild: Meteo Schweiz

«Grosse Gefahr»: Erste Hitzegewitter entladen sich über der Deutschschweiz

Am frühen Freitagabend zogen im Norden der Schweiz erste Hitzegewitter auf. Für einige Regionen gilt grosse Gefahr.
15.08.2025, 16:1815.08.2025, 16:19
Meteo Schweiz warnt am frühen Freitagabend vor heftigen Gewittern im Norden der Schweiz. Für die Regionen Frick, Aarau, Lenzburg, Zurzach und Schaffhausen gilt Alarmstufe 4 (grosse Gefahr), für die Region Limmatal, Pfungen und Effretikon Stufe 3 (erhebliche Gefahr).

Gewitterwarnung 15. August 2025
Bild: Meteo Schweiz

Das heisst, es kann zu Blitzeinschlägen, umstürzenden Bäumen, Hagelschäden oder Überflutungen kommen.

Laut Meteo Schweiz könnte es in der Nacht vor allem in der Ostschweiz nochmals zu Gewittern kommen. Am Samstag werden dann erneut Blitz und Donner erwartet, dies laut Meteonews vor allem in den Alpen, entlang des Juras und im Osten. Trotzdem dürfte es meistens sonnig bleiben. (vro)

Heiss, heiss, Baby – die Hitzewelle in der Schweiz geht weiter
Spektakuläre Bilder von Blitzen aus der ganzen Welt
1 / 20
Spektakuläre Bilder von Blitzen aus der ganzen Welt
Brasilien.
quelle: keystone
Geile Blitze! In der Nacht tobten Gewitter über Europa
Video: watson
