Am frühen Freitagabend zogen von Norden erste Hitzegewitter über die Deutschschweiz. Bild: Meteo Schweiz

«Grosse Gefahr»: Erste Hitzegewitter entladen sich über der Deutschschweiz

Am frühen Freitagabend zogen im Norden der Schweiz erste Hitzegewitter auf. Für einige Regionen gilt grosse Gefahr.

Meteo Schweiz warnt am frühen Freitagabend vor heftigen Gewittern im Norden der Schweiz. Für die Regionen Frick, Aarau, Lenzburg, Zurzach und Schaffhausen gilt Alarmstufe 4 (grosse Gefahr), für die Region Limmatal, Pfungen und Effretikon Stufe 3 (erhebliche Gefahr).

Bild: Meteo Schweiz

Das heisst, es kann zu Blitzeinschlägen, umstürzenden Bäumen, Hagelschäden oder Überflutungen kommen.

Laut Meteo Schweiz könnte es in der Nacht vor allem in der Ostschweiz nochmals zu Gewittern kommen. Am Samstag werden dann erneut Blitz und Donner erwartet, dies laut Meteonews vor allem in den Alpen, entlang des Juras und im Osten. Trotzdem dürfte es meistens sonnig bleiben. (vro)