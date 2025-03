Mann verletzt Zwölfjährigen an Fasnachtsumzug in Mettmenstetten ZH

Ein unbekannter Mann hat am Fasnachtsumzug von Mettmenstetten ZH einen zwölfjährigen Knaben verletzt. Das Kind musste sich mit Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben, wie die Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich demnach am Sonntagnachmittag. Der Junge soll im Bereich der Kirche zu Boden gedrückt und geschlagen worden sein. Die Polizei sucht nun Personen, die Angaben zum Vorfall machen können. (sda)