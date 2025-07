Entwichener Häftling nach knapp einer Woche in Zürich festgenommen

Der am vergangenen Donnerstag vor dem Bezirksgericht in Baden AG entwichene Häftling sitzt wieder hinter Gittern. Die Aargauer Kantonspolizei hat den 23-Jährigen am Mittwoch nach intensiven Ermittlungen in Zürich festgenommen, wie sie mitteilte.

Die Festnahme durch Zivilfahnder der Kantonspolizei Aargau sei gegen Mittag in der Stadt Zürich erfolgt. An seinen Handgelenken habe der 23-jährige Albaner noch immer die Handschellen getragen. Die Verbindungsglieder seien durchtrennt gewesen, hiess es weiter.

In seiner Nähe ebenfalls festgenommen wurde ein weiterer Mann aus Albanien. Der 41-Jährige soll gemäss Mitteilung am Vortag als mutmasslicher Fluchthelfer in die Schweiz eingereist sein. Beide Männer befinden sich im Aargau in Haft.

Der 23-Jährige war am 17. Juli beim Bezirksgebäude in Baden kurz vor dem Einstieg in ein Gefangenenfahrzeug geflüchtet. Es liefen intensive Ermittlungen, um den Gesuchten zu lokalisieren und wieder in Haft zu nehmen. (hkl/sda)