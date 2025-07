Rapper Drake gibt nur zwei statt drei Konzerte in Zürich

Der kanadische Rapper Drake hat das erste seiner drei Konzerte in Zürich abgesagt. Grund dürften Renovationsarbeiten im Hallenstadion sein. Das Timing für den Bühnenaufbau wäre zu knapp gewesen.

Rapper Drake hat in Zürich einen Auftritt weniger als zunächst geplant. Bild: keystone

Ursprünglich hatte Drake nur am 11. August in Zürich auftreten sollen. Weil die Nachfrage nach Karten sehr gross war, wurden zwei weitere Shows für den 9. und 12. August angesetzt.

Das erste Konzert kann nun aber nicht stattfinden, wie der Direktor des Hallenstadions in Zürich, Philipp Musshafen, auf Anfrage von Keystone-SDA bestätigte. Wie jedes Jahr würden im Sommer Renovationsarbeiten durchgeführt, die mit dem Veranstalter besprochen worden seien.

Das Hallenstadion seinerseits wäre wie ausgemacht «ready» gewesen, versicherte der Direktor. Man freue sich nun aber auf die verbleibenden beiden Drake-Konzerte, die sicherlich keinen «Zeitstress» nach sich zögen.

Der Bühnenaufbau des Drake-Konzerts hätte mehr Zeit als angenommen benötigt. Dies hätten die Erfahrungen von vorangegangenen Konzerten der aktuellen Tour gezeigt, so Musshafen weiter. Eine solch grosse Produktion sei in kürzester Zeit nicht realisierbar, zitierten am Freitag die Tageszeitungen «Blick» und «Tages-Anzeiger» den Veranstalter der Konzerte Live Nation.

Es ist das erste Mal seit 2019, dass der kanadische Star-Rapper für Konzerte nach Europa kommt. Drake ist einer der weltweit am meisten gestreamten Musiker. (dab/sda)