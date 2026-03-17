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Zürcher Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Emix Trading ein

Kein Wucher mit Masken: Zürcher Staatsanwaltschaft stellt Verfahren gegen Emix Trading ein

17.03.2026, 10:5317.03.2026, 10:53

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat das Strafverfahren gegen Verantwortliche der Firma Emix Trading eingestellt. Der anfängliche Tatverdacht auf Wucher im Zusammenhang mit Schutzmaskenverkäufen während der Corona-Pandemie liess sich nicht erhärten.

Die Staatsanwaltschaft schloss die Strafuntersuchung Mitte März ab und stellte die Verfahren gegen drei verantwortliche Personen ein, wie sie am Dienstag mitteilte. Gemäss der Einstellungsverfügung konnte den Beschuldigten kein vorsätzliches Ausnutzen einer Notlage zur Erlangung von übermässigen Vermögensvorteilen nachgewiesen werden.

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Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte als Folge verschiedener Strafanzeigen im Zusammenhang mit Schutzmasken-Verkäufen der Firma Emix Trading eine Strafuntersuchung wegen Verdachts auf gewerbsmässigen Wucher eröffnet. (dab/sda)

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