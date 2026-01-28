Technische Störung: Mehrere Zürcher Trams fielen aus

Mehr «Schweiz»

Kurz vor 9 Uhr kam es im Raum Bellevue, Bürkliplatz und Bahnhof Stadelhofen zu einer technischen Störung. Der öffentliche Verkehr war auf unbestimmte Zeit gestört, wie Sprecherin Mélanie Kohler gegenüber dem «Tages-Anzeiger» erklärte.



Die Tramlinien 2, 4, 5, 8, 9, 11 und 15 waren betroffen. Einige Linien wurden umgeleitet.

Zunächst war von einem Stromausfall die Rede. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) untersuchte den Vorfall. Es stellte sich heraus, dass bei einer Gleichrichterstation ein Leistungsschalter blockiert war. Er musste manuell wieder eingestellt werden, teilen die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) mit.

Um 9.57 Uhr konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die genaue Ursache der Störung wird durch SPezialisten von VBZ und EWZ abgeklärt. (fak/vro)

