bedeckt, wenig Regen
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

Öffentlicher Verkehr in Zürich: Mehrere Tramlinien fielen aus

Technische Störung: Mehrere Zürcher Trams fielen aus

28.01.2026, 12:4528.01.2026, 12:45

Kurz vor 9 Uhr kam es im Raum Bellevue, Bürkliplatz und Bahnhof Stadelhofen zu einer technischen Störung. Der öffentliche Verkehr war auf unbestimmte Zeit gestört, wie Sprecherin Mélanie Kohler gegenüber dem «Tages-Anzeiger» erklärte.

Die Tramlinien 2, 4, 5, 8, 9, 11 und 15 waren betroffen. Einige Linien wurden umgeleitet.

Zunächst war von einem Stromausfall die Rede. Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) untersuchte den Vorfall. Es stellte sich heraus, dass bei einer Gleichrichterstation ein Leistungsschalter blockiert war. Er musste manuell wieder eingestellt werden, teilen die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) mit.

Um 9.57 Uhr konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden. Die genaue Ursache der Störung wird durch SPezialisten von VBZ und EWZ abgeklärt. (fak/vro)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wer sagt, im ÖV sei es langweilig, der lügt! 27 Bilder als Beweis
1 / 22
Wer sagt, im ÖV sei es langweilig, der lügt! 27 Bilder als Beweis
bild: reddit
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Am Zürcher Paradeplatz sind zwei Trams zusammengestossen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Nach Entlassung von schwulem Lehrer: Schule Pfäffikon setzt Massnahmen «angemessen» um
Nachdem der Bezirksrat das Vorgehen der Schule Pfäffikon ZH bei der Entlassung eines Lehrers gerügt hatte, zeigt er sich nun zufrieden mit der Umsetzung der von der Schule getroffenen Massnahmen. Der Lehrer brachte damals öffentlich seine Entlassung mit seiner Homosexualität in Zusammenhang.
Zur Story