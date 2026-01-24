wechselnd bewölkt-1°
Brand eines SBB-Zugs: Zürcher Flughafen-Bahnhof kurzzeitig gesperrt

Brand eines Zugs: Einschränkung am Bahnhof Flughafen Zürich aufgehoben

Der Bahnhof Zürich Flughafen wurde am Samstagmorgen vorübergehend dicht gemacht. Die Störung dürfte bald behoben sein.
Der Bahnverkehr am Flughafen Zürich ist am Samstagmorgen unterbrochen gewesen, zeitweise gar komplett. Der Grund dafür war ein Brand. Das teilen die SBB auf ihrer Störungs-Website mit.

Am HB Zürich wurden die Passagiere über den Brand informiert.Bild: watson

Wie 20 Minuten berichtet, habe ein Intercity, der Richtung Romanshorn unterwegs war, beim Bahnhof am Flughafen angehalten, als man einen begrenzten Brand festgestellt habe. Die Feuerwehr und die Polizei seien schnell vor Ort gewesen. Das Feuer sei bereits wieder gelöscht.

Mittlerweile wurde die Einschränkung aufgehoben, melden die SBB. Es kann jedoch noch zu Verspätungen kommen. Betroffen waren viele Verbindungen, etwa jene der Intercitys sowie auch verschiedene S-Bahn-Linien. Reisende zwischen Zürich Oerlikon und Zürich Flughafen mussten auf die Trams der Linie 10 umsteigen.

Verbindungen, die eigentlich über den Flughafen führten, wurden umgeleitet. So beispielsweise der IR75 von Luzern nach Konstanz, der statt via Flughafen vom Hauptbahnhof Zürich direkt nach Winterthur fuhr.

Die Störung dauerte rund zwei Stunden.

(aargauerzeitung.ch/vro)

