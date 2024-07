Jobverlust und Tod von Katze trieben Elggerin wohl zu Brandserie

Mutmassliche Brandstifterin von Elgg ZH muss in Haft

Die Festgenommene ist laut der Kantonspolizei «weitgehend geständig», die Brände gelegt zu haben. Sie ist in Untersuchungshaft.

Der ehemalige Vermieter und Nachbar der 44-Jährigen hätte niemals darauf getippt, dass seine Mieterin hinter der Brandserie steckten könnte. Er vermutet laut der Zeitung «eine Fülle an Problemen» und das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit als Motiv für die Brandstiftung. Die alleinerziehende Mutter einer Tochter sei einsam gewesen und habe lediglich manchmal Teilzeitarbeiten ausgeführt.

Eine 44-jährige Dorfbewohnerin legte in Elgg innerhalb von sechs Monaten mutmasslich mehrere Brände. Am Sonntag schnappte die Kantonspolizei Zürich die mutmassliche Täterin. «Durch und durch Elggerin» ist die Frau laut Bewohnerinnen und Bewohnern. Leute, die sie kennen, beschreiben sie als eher verhaltensauffällig, aber auf keinen Fall als bösartig. Inzwischen sind neue Details über die mutmassliche Brandstifterin aufgetaucht.

Seedamm bei Rapperswil SG war nach Unfall zwischenzeitlich gesperrt

Nach einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ist der Seedamm bei Rapperswil-Jona SG am Donnerstagnachmittag für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt worden. Ein Mann und eine Frau wurden gemäss der Polizei verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken.