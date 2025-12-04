Ein neues Gesicht im Zoo Zürich: Jadoo komplettiert das Löwenrudel. Bild: Zoo Zürich

Löwe Jadoo ist im Zoo Zürich angekommen – und soll in Zukunft für Nachwuchs sorgen

Löwenkater Jadoo ist im Zoo Zürich angekommen. Mit seinem Einzug ist das Löwenrudel nun komplett, wie der Zoo in einer Mitteilung schreibt.

Jadoo war Anfang Oktober aus dem Tiergarten Nürnberg nach Zürich gereist. Nach einer vierwöchigen Quarantänezeit lebt er sich nun im Lebensraum Panthera ein.

Noch hat Jadoo seine Artgenossinnen Xallu und Xolani nicht kennengelernt, die Zusammenführung wird aber «zeitnah stattfinden», heisst es. «Gehört und gesehen hat er seine beiden Partnerinnen allerdings bereits», schreibt der Zoo.

Die beiden Löwenweibchen Xallu und Xolani. Bild: Zoo Zürich

Zusammen sollen sie künftig für Nachwuchs sorgen und zum Erhalt der Reservepopulation der stark bedrohten Asiatischen Löwen beitragen.

Das Löwenmännchen wurde im September 2023 in Nürnberg geboren und ist mit zwei Jahren noch ein junges Tier. Auch die beiden Weibchen wurden 2023 geboren. Geschlechtsreif werden Asiatische Löwen frühestens mit drei Jahren. (ome)