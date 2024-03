Bild: amt für landschaft und natur / kanton zürich

Wolf im Kanton Zürich gesichtet – Behörden warnen die Bauern

Im Zürcher Weinland und in der Region Andelfingen wurde am Dienstag ein Wolf gesichtet. Die Zürcher Behörden warnen Bauern, ihre Tiere in der Nacht einzustellen und anderweitig zu schützen.

Wie das Newsportal Züri Today berichtet, ist im Kanton Zürich ein Wolf unterwegs. Das Amt für Landschaft und Natur der Baudirektion des Kantons Zürich verschickte deshalb eine Alarm-SMS an die Bäuerinnen und Bauern in der Region. «Aus dem Zürcher Weinland, Region Andelfingen, und zuletzt Buch am Irchel wurde uns die Sichtung eines einzelnen Wolfes gemeldet», heisst es darin.

Der Wolf sei am Dienstagmorgen gegen 10.30 Uhr erstmals im Norden des Kantons Zürich gesichtet worden, so ein Sprecher des Amts für Landschaft und Natur gegenüber Züri Today. Danach sei der Wolf nach Buch am Irchel weiter gestreift.

Der Wolf wurde zunächst im Weinland, dann im Bezirk Andelfingen gesichtet. Bild: amt für landschaft und natur / kanton zürich

Das Amt stuft die Sichtung als zuverlässig ein – und warnt die Bäuerinnen und Bauern:

«Wir bitten Sie daher, Ihre Tiere die nächsten Tage während der Nacht einzustallen oder anderweitig zu schützen.»

Bereits im November vergangenen Jahres war ein Wolf im Kanton Zürich gesichtet worden – damals in Rümlang. Im März 2022 hatte ein Wolf in Bonstetten im Säuliamt 25 Schafe gerissen. (dab)