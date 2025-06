Schifffahrt auf Thunersee wegen Personalausfällen reduziert – diese Kurse sind betroffen

Damit ist laut Mitteilung jener Wochentag betroffen, der erfahrungsgemäss am schwächsten frequentiert ist. Der übrige Sommerfahrplan auf dem Thunersee und die Kurse auf dem Brienzersee bleiben demnach unverändert. (sda)

Diese Massnahme sei notwendig, um trotz reduzierter Ressourcen einen zuverlässigen und sicheren Schiffsbetrieb sicherzustellen. Grund für die Ausfälle sind ausserbetriebliche Unfälle, wie die BLS am Dienstag mitteilte.

Ob Magazine, Krimis oder Liebesromane – am See oder in der Badi nehmen wir alle gerne eine Lektüre zur Hand. Doch jedes Jahr stellt sich die gleiche Frage: Welches (im besten Fall) packende Buch packe ich ein?