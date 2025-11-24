trüb und nass
DE | FR
burger
Schweiz
Zürich

17-Jähriger spricht über Tramunfall in Zürich

Zwei VBZ Flexity-Trams der Linie 11, links und Mitte, und ein VBZ Cobra-Tram der Linie 10 verkehren auf der Bahnhofstrasse am Paradeplatz, fotografiert am 20. November 2020 in Zuerich. (KEYSTONE/Gaeta ...
Am Freitagabend kam es am Zürcher Bellevue zu einem Tram Unfall. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

«Ich merkte noch, dass mich das Tram traf»: 17-Jähriger spricht über Unfall in Zürich

24.11.2025, 07:4324.11.2025, 07:43

Am Freitagabend wurde ein Fussgänger am Zürcher Bellevue von einem Tram erfasst und dabei schwer verletzt (watson berichtete). Der Betroffene ist ein 17-jähriger Schüler aus Erlenbach ZH. Er sei mit seinen Kollegen vom Bellevue, wo zurzeit das Weihnachtsdorf steht, zum Bahnhof Stadelhofen unterwegs gewesen, erklärte er nun gegenüber dem «Blick».

Er könne sich noch daran erinnern, wie sein Kollege zu ihm gesagt habe:

«Sei vorsichtig, da kommt ein Tram!»

Er habe sich noch umgeschaut, da er davon ausging, dass die Warnung nicht ihm, sondern jemand anderem gegolten habe.

unfall zürich tram
Ein Grossaufgebot von Polizei und Rettungssanitätern war innert Minuten vor Ort.Bild: watson

Kurz darauf wurde er um etwas nach 22 Uhr von einem Tram der Linie 8 getroffen. Er wurde rund 30 Meter von der Tram mitgezogen. Daraufhin habe er das Bewusstsein verloren.

Der Tramverkehr in der Zürcher Innenstadt wurde eingeschränkt. Rettungskräfte waren schnell vor Ort. Um kurz nach 23 Uhr, also rund eine Stunde nach dem Unfall, konnten die Rettungskräfte den Jugendlichen unter dem Tram hervorziehen und ins Spital bringen.

Am Sonntag, dem 23. November, habe sich der Vater des Jugendlichen beim Blick gemeldet. Sein Sohn wolle von dem Erlebnis erzählen.

«Ich merkte noch, dass das Tram mich traf.»

Nach dem Aufprall erinnere er sich nur noch daran, dass ein Kollege ihn wach schüttelte. Wenige Minuten später habe er das Bewusstsein wieder verloren, aufgewacht sei er dann etwa sechs Stunden später im Spitalbett.

Bed of a patient at the intensive care unit of the clinic in Flawil in the canton of St. Gallen, Switzerland, pictured on June 25, 2009. The Clinic Flawil is the acute care hospital of the Cantonal Ho ...
Die Familie des 17-Jährigen sei froh, dass ihrem Sohn nichts Schlimmeres passiert sei. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Die fünf Minuten des Wachseins seien kein schönes Gefühl, schildert der Jugendliche. Er habe sich gefragt, ob das nicht alles ein Traum sein könne. Er habe in dieser kurzen Zeit seine Beine noch gespürt, da habe er gewusst, es sei alles okay.

Es gehe ihm einigermassen gut, sagt der 17-Jährige gegenüber dem Blick. Er habe eine gebrochene Nase, ein gebrochenes Bein und Schürfungen am ganzen Körper.

Der 17-Jährige sagt, er sei den ausgerückten Rettungskräften extrem dankbar. Es täte ihm leid, dass Leute den Unfall mitansehen mussten, doch er wolle, dass sie wissen, dass es ihm gut ginge, sagt der Jugendliche abschliessend. (nib)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen
1 / 7
Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen

Kaufkraftverluste machen den Menschen in der Schweiz zu schaffen. Proefessorin und Makroökonomie, Sarah Lein, erklärt, warum das so ist.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wo fängt häusliche Gewalt an? Das sind eure Meinungen dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Verhöhnt, angefeindet, bedroht: Was Bundesratsmitglieder ertragen müssen
Ein «annus horribilis» für Karin Keller-Sutter, Drohungen gegen Ignazio Cassis, Pöbeleien bei Auftritten: Was ist los im Land, wo Bundesräte Tram fahren wie alle anderen Menschen?
Die Schwelle für Mitleid liegt hoch, in Franken ausgedrückt bei fast einer halben Million. So viel verdienen Bundesrätinnen und Bundesräte im Jahr. Und ja, es gibt Jobs, für die es schwieriger ist, gute Bewerber zu finden. Aber es darf einmal festgehalten sein: Bundesratsmitglieder müssen einiges aushalten. Meine Kollegin Doris Kleck hat das anlässlich des «annus horribilis» von Karin Keller-Sutter nachgezeichnet.
Zur Story