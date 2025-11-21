Tram-Unfall am Zürcher Sechseläutenplatz

Bild: watson

Beim Zürcher Sechseläutenplatz ist es am Freitagabend zu einem Personenunfall mit einem Tram gekommen. Die Stadtpolizei Zürich bestätigte auf Anfrage einen Einsatz, konnte aber noch keine weiteren Angaben zum Unfallhergang machen.

Auch über den Zustand der verletzten Person liegen momentan keine Informationen vor. Ob und wie lange der Tramverkehr um den Sechseläutenplatz eingeschränkt ist, ist ebenfalls unklar. Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) zeigte am Freitagabend keine Meldung diesbezüglich auf seiner Website.

(cpf)