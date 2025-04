Céline Widmer (SP) bei einer Debatte in der Herbstsession 2024. Bild: keystone

SP-Nationalrätin Céline Widmer will Zürcher Stadträtin werden

Die Zürcher SP-Nationalrätin Céline Widmer will 2026 zu den Zürcher Stadtratswahlen antreten. Die 46-jährige Politologin war während zehn Jahren für die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) tätig.

Widmer kündigte ihre Kandidatur am Donnerstag auf verschiedenen Socialmedia-Kanälen sowie in einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» an. Widmer wurde 2019 in den Nationalrat gewählt. Zuvor war sie Mitglied des Zürcher Kantonsrats.

Von 2014 bis 2024 arbeitete Widmer im Stab der Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP). Für das Stadtpräsidium will sie jedoch nicht kandidieren.

Die Stadtzürcher SP entscheidet Ende Juni, wen sie für die Stadtratswahlen ins Rennen schicken will. Die Frist für Bewerbungen endet am Sonntag. (sda)