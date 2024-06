Wegen Rückreiseverkehr vom Bürgenstock: Verspätungen am Flughafen Zürich

Aufgrund der Bürgenstock-Konferenz hatte das Bundesamt für Zivilluftfahrt bereits die Betriebszeiten angepasst, damit die Linienflüge störungsfrei verkehren könnten. So sind Starts und Landungen in den Nächten vom 15. auf den 16. und vom 16. auf den 17. Juni bis 2 Uhr nachts möglich.

Am Sonntagabend kommt es am Flughafen Zürich teilweise zu Verspätungen bei Linienflügen. Grund dafür ist der erhöhte Flugverkehr im Zusammenhang mit der Bürgenstock-Konferenz. Eine Sprecherin des Flughafens Zürichs bestätigt dies auf Anfrage von watson.

Viele Staatsoberhäupter reisten über den Flughafen Zürich auf den Bürgenstock. Hier die Ankunft von Wolodymyr Selenskyj am 14. Juni 2024.

Viele Staatsoberhäupter reisten über den Flughafen Zürich auf den Bürgenstock. Hier die Ankunft von Wolodymyr Selenskyj am 14. Juni 2024. Bild: keystone

