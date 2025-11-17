bild: Syda Productions via Adobe Stock

Smart Gespart

Advent, Advent – und dein Konto brennt?

Kein Grund zur Panik: Die Adventszeit kann günstig und trotzdem magisch sein. Jetzt ist die perfekte Zeit, um selbstgemachte, kreative Adventskalender zu planen, ohne dein Budget zu sprengen.

Wir sind schon wieder mitten im November: Langsam aber sicher blinken erste Lichterketten in den Fenstern, und diese vertraute, nostalgische Vorfreude schleicht sich ein. Auch wenn du es vielleicht noch nicht wahrhaben willst: Der Advents-Countdown läuft.

Adventskalender – mehr als nur Schokolade

Früher war der Adventskalender ein kleines Highlight: 24 Türchen, 24 mal Vorfreude. Ein Stück Schokolade am Morgen, das man viel zu früh gegessen hat – und das süsse Gefühl, dass Weihnachten jeden Tag ein bisschen näher rückt.

Heute? Da steckt hinter jedem Türchen ein halbes Geschäftsmodell. Kosmetik, Wurst, Käse, Sextoys oder Influencer-Merch – es gibt nichts, was man nicht in 24 Miniportionen verkaufen kann. Und das alles natürlich «limitiert», «exklusiv» und «für nur 199 Franken».

Klar, wir lieben Überraschungen – aber irgendwo zwischen Türchen 7 (Anti-Aging-Creme) und Türchen 18 (Mini-Gewürzset fürs Avocado-Toast) ist der Zauber ein bisschen verloren gegangen.

Adventskalender selber machen

Klar, du könntest einfach einen Kalender kaufen. Aber wo bleibt da der Zauber, das Knistern? Ein selbstgemachter Adventskalender zeigt: Da hat sich jemand Gedanken gemacht – und das ist unbezahlbar (im wahrsten Sinne des Wortes).

Das Beste: Du brauchst weder ein Bastel-Diplom noch teures Material. Eine alte Schachtel, leere Gläser oder kleine Papiertüten reichen völlig. Mit etwas Schnur, einem Stift und Kreativität wird daraus ein echter Hingucker – und garantiert persönlicher als jeder Duftkerzen-Kalender.

Kreative Füll-Ideen gefällig?

Selbstgemachtes: Guetzli, Konfitüre oder Müesli-Mischungen selbst machen – alles problemlos zwei Wochen (oder sogar länger) haltbar. Schön verpackt in kleinen Tütchen oder Gläschen und mit einem handgeschriebenen Etikett dekoriert.

Briefe oder Karten: Schreibe kleine Briefe, süsse Nachrichten oder Erinnerungen an gemeinsame Momente. Pack Insider-Witze, liebe Komplimente oder kleine Anekdoten in deine Texte.

Erinnerungen: Schnapp dir Fotos von gemeinsamen Ausflügen, witzigen Situationen oder besonderen Erlebnissen. Schön ausgedruckt, vielleicht sogar eingerahmt oder als Mini-Collage.

Kleine Gesten: Gutscheine für ein Zmorgen im Bett, einen gemeinsamen Nachtspaziergang oder einen Filmabend mit Popcorn. Oder erstelle eine Spotify-Playlist mit Songs, die euch verbinden.

Mini-Geschenke für den Alltag: Nützliches, das sowieso gebraucht wird: Znüni-Snack für mit ins Büro/die Schule, Sticker, Lippenbalsam.

poinz Adventskalender

Mehr Glitzer, weniger Kosten

Die Magie der Adventszeit steckt in kleinen Momenten, nicht im Preisschild. Es geht um gemeinsame Zeit, liebevolle Gesten und Erinnerungen, die bleiben.

bild: Lucas Ottone via Adobe Stock / poinz