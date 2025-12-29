bild: StratfordProductions via Adobe Stock

Smart Gespart

Warum Vorsätze scheitern (und warum Geld sparen klappt)

Viele Vorsätze misslingen, weil sie zu gross oder zu kompliziert sind. Geld sparen hingegen funktioniert, weil du sofort siehst, wie sich dein Erspartes anhäuft. Und wie du dir dabei sogar einen CHF 100.– Migros-Gutschein sichern kannst, zeigen wir dir hier.

Neues Jahr, neue Vorsätze: Mehr Sport, weniger Serien bingen, endlich Geld sparen … Kennst du das? Die Realität: Nach zwei Wochen bist du wieder beim alten Trott. Das Fitness-Abo verstaubt, dein TV läuft ununterbrochen und dein Konto ist schon wieder so leer wie dein Kühlschrank am Sonntagabend.

Vorsätze vs. Realität

Vorsätze scheitern nicht nur an der Motivation – sie scheitern, weil das echte Leben dazwischenfunkt. Die meisten Ziele sind zu umfangreich, zu theoretisch oder schwer einzuhalten. «Mehr Sport» klingt toll, aber wer rennt schon im Januar freiwillig durch Schneeregen? «Weniger Social Media»? Definitiv ein (zu) ambitioniertes Ziel. Wir setzen uns Ziele, die uns nicht sofort belohnen, und verlieren schnell die Motivation.

Geld sparen ist da ganz anders: Hier siehst du sofort einen Effekt, denn dein Konto wächst und du fühlst dich gleich belohnt – das setzt im Gehirn Dopamin frei, den Botenstoff fürs Belohnungsgefühl, und motiviert dich ganz automatisch, weiterzumachen. Geld sparen bedeutet übrigens nicht, dass du auf alles verzichten musst, es geht vielmehr darum, smarter einzukaufen und Tools zu nutzen.

bild: lightpoet via Adobe Stock / Migros

Deine 5 Spar-Hacks fürs 2026

Mach dir Mini-Spar-Challenges: Setze dir kleine Ziele, zum Beispiel eine Woche ohne Coffee-to-go oder nur einmal pro Woche spontan ein Mittagessen zu holen, statt selbst zu kochen. Alles, was du dadurch sparst, bleibt auf deinem Konto – und das Erfolgserlebnis motiviert dich automatisch, dranzubleiben. Richte automatisches Sparen ein: Lege einen kleinen Betrag jeden Monat automatisch auf ein separates Sparkonto. Du merkst es gar nicht im Alltag, aber dein Geld wächst kontinuierlich. Kaufe nur einmal pro Woche Lebensmittel ein: Wenn du einmal pro Woche einkaufst, gehst du weniger oft in Versuchung, spontan Dinge zu kaufen, die du eigentlich nicht brauchst. Planung hilft nicht nur deinem Portemonnaie, sondern spart auch Zeit und Stress. Hol dir Cashback (Geld zurück): Wenn du sowieso einkaufst, dann mach es smart und registriere dich kostenlos bei Wenn du sowieso einkaufst, dann mach es smart und registriere dich kostenlos bei poinz.ch oder in der poinz App. So bekommst du bei vielen Online-Shops und Buchungsportalen automatisch einen Teil deines Geldes zurück und siehst sofort, wie sich deine Ersparnisse stapeln. Psychologisch wirkt das stark: Du spürst direkt den Effekt, ohne dein Verhalten gross ändern zu müssen. Nutze die richtigen Zahlungsmittel: Eine Kreditkarte kann ein echter Spar-Hack sein, wenn sie dir echte Vorteile bringt. Und genau diese hast du mit den Eine Kreditkarte kann ein echter Spar-Hack sein, wenn sie dir echte Vorteile bringt. Und genau diese hast du mit den gratis poinz Kreditkarten , denn mit ihnen landet bei jeder Zahlung im Laden oder online Cashback in Schweizer Franken in deiner Tasche. Und aktuell gibt es mit den Kreditkarten sogar einen Migros-Gutschein im Wert von CHF 100.– als Willkommensgeschenk dazu.

Also, setz deine Vorsätze realistisch – ab dem 1. Januar bist du nicht plötzlich ein neuer Mensch. Wähle Ziele, bei denen du sofort einen Effekt siehst, das motiviert viel mehr als grosse, abstrakte Pläne. Und noch besser: Mach’s gemeinsam mit Freund*innen. Ihr könnt euch gegenseitig anfeuern, den inneren Schweinehund austricksen und zusammen kleine Erfolge feiern.

In diesem Sinne: Happy New Year und viel Erfolg bei deinen Vorsätzen!