Forever young! Diese 23 Menschen wollen einfach nicht altern

Erbarmungslos nagt der Zahn der Zeit an uns allen. Oder besser gesagt: fast allen. Denn eine kleine Gruppe von Menschen scheint sich dem Alterungsprozess auf mirakulöse Weise zu entziehen. Zumindest was das Verhalten betrifft.

Das Alter bringt so einige Tücken mit sich. Plötzlich zwickt's am Morgen, die Augen wollen auch nicht mehr richtig und die Wetterlage von nächster Woche gewinnt urplötzlich an Spannungspotential, dem sich zu entziehen zusehends schwerer wird. Derweil prescht die nächste Generation vor und brabbelt in Worten, deren Sinn nur noch vage zu erahnen ist.

Man ist halt alt. Doch das ist eigentlich nur ein Klischee. Denn Menschen, die sich trotz allen Alters ewig jung fühlen, gibt es genauso. Hier 23 Beispiele von Menschen, deren Alter tatsächlich nicht mehr als eine läppische Zahl ist.

Es ist nie zu spät für deinen ersten Rückwärtssalto!

Wenn dir der Baum die Aussicht auf all die Amseln und Meisen nimmt, die du so gern magst:

Eine Achterbahn hat eine Mindestgrösse, aber kein Maximalalter ¯\_(ツ)_/¯

Wenn du nach 40+ Jahren denkst, dass du deinen Partner kennst und ihm/ihr blind vertrauen kannst ...

«Die Jugend von heute gamet einfach zu viel, ohne Fortschritte zu machen!»

Sind wir ehrlich: Wir alle waren schon verlockt, genau dies zu tun. Gute Nachricht: Irgendwann wird uns egal sein, was andere von uns halten.

Klare Rollenaufteilung 👌

Man muss nicht gut zu Fuss sein, um flott unterwegs zu sein ...

Die Leidenschaft stirbt irgendwann? Sicher?

Wenn das «immer» in «Das hast du dann für immer!!1!1!» zeitmässig nicht mehr allzu ewig ist und du unverfroren dein bestes Leben leben kannst:

Ich: «Momoll, den 10-Meter-Turm hab ich auch schon bezwungen!»



Dieser adrette, leicht ältere Herr:​

Couple Goals, Level 997:

Was ist dieser «Floss», den die Jungen da betreiben? Aha, sogenannter Pipifax?

Älter zu werden heisst nicht, plötzlich Lust auf Zeichenunterricht zu haben. Sorry not sorry.

Tanzen ist ja ein wenig wie Fahrradfahren ...

Wenn Oma einen Tag früher nachhause kommt und deine Homeparty crasht:

Bei Shrimps vom Teppanyaki hört die Liebe auf. Goldene Hochzeit hin oder her.

Dieses eine Solo in diesem einen Song. Wir. Kennen. Es. Alle.

Haha. Ha. Ouch.

Intimität und Alter sind ja gewissermassen Antipoden. Hört man zumindest.

Wer so einen Grossvater hat, der wird aufs Leben vorbereitet sein:

Unsere Generation, wenn am Seniorenbrunch 2070 «I Want it that Way» gespielt wird:

Das ist wirklich ... beeindruckend!

