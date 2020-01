31 «lustige» Fälle von dubios verwendeten Anführungszeichen

Spass

Bilderwelten

31 Anführungszeichen-Fails, die ungewollt «lustig» sind



Hach, wie sich die Bedeutung eines Texts doch sofort ändert, wenn Anführungszeichen «falsch» gesetzt werden ...

Ein kleines Satzzeichen und so viel Bedeutungsmacht. «Leider» scheinen sich nicht alle Menschen dessen bewusst zu sein, was dazu führt, dass Sätze sehr schnell ein sehr hohes Mass an Doppeldeutigkeit erringen. Doch nicht nur Privatpersonen, nein, «überraschenderweise» lassen sich auch Marketing-«Profis» immer mal wieder zum einen oder anderen sehr fragwürdigen Anführungszeichen verleiten.

Langer Rede, kurzer «Sinn» – als «Journalist» ist es mir ein Anliegen, dieses Phänomen mit einer breiten «Masse» zu teilen.

Frisch ist letztlich ja auch ein sehr dehnbarer Begriff ... Bild: twitter

Anführungszeichen, die darauf hinweisen könnten, wieso die Stelle vakant ist: Bild: twitter

Vermutlich ähnlich gut, wie besagte Firma vom Werbe-Designer beraten wurde: Bild: twitter

Dinge, die Eltern sagen, wenn sie mit ihrem Kind nach dem imaginären Abendessen am leeren Plastik-Tisch den dubiosen vermutlich tödlichen selbstgemachten Zaubertrank «geniessen»: Bild: twitter

Eine Karte, die du deinem One-Night-Stand auf den Heimweg mitgeben kannst: Bild: twitter

Wie «nett» von ihr <3 Bild: twitter

Analog dazu, wie ich in Meetings «zuhöre»: Bild: twitter

Das glauben wir dir sofort! Bild: twitter

«Waschen Sie hier Geld?» – «Nein, wir sind ein ...»: Bild: twitter

Die ersten Anführungszeichen sind ulkig, die zweiten ... beunruhigend: Bild: twitter

Aus «biologischem» Anbau, versteht sich. Bild: twitter

WAS SOLL ICH JETZT TUN??? Bild: twitter

Anführungszeichen, die beinahe bedrohlich sind: Bild: twitter

Natürlich auch im Englischen «sauglatt»

Wenn sich deine Eltern den gesellschaftlichen Konventionen fügen, aber trotzdem durchschimmern lassen wollen, dass sie enttäuscht von dir sind: Bild: imgur

Ein visuelles Gedicht: Bild: imgur

Wer auch immer die sind, diese Sogenannten ... Bild: imgur

Wir machen nichts Kriminelles, geht nur weiter! Bild: imgur

Wenn dein Körper noch funktioniert, du aber innerlich schon seit langem tot bist: Bild: imgur

Wo ich hingehe, wenn ich fürs Wochenende «Medizin» brauche: Bild: imgur

Danach fühlen Sie sich garantiert «erleichtert»! Bild: imgur

Vermutlich in Form von Erfahrung ... Bild: imgur

Wie bringe ich Leute bloss dazu, mir zu vertrauen? Bild: imgur

Ein weisser Van wirkt immer so verdächtig – das kannst du dagegen tun: Bild: reddit

«Hygiene» wird hier gross geschrieben: Bild: imgur

Ich hatte nur ein Glas – niemand hat gesagt, wie gross das Glas sein darf! Bild: reddit

An sich schon beruhigend, dass der Zustand des Flugzeugs explizit erwähnt werden muss: Bild: imgur

Ich, wenn ich zugebe, dass ich es verbockt habe: Bild: imgur

Oh, Timmy ... Bild: reddit

Was Politiker sagen, wissen wir. Hier erfahren wir, wie sie es meinen: Bild: imgur

(jdk)

