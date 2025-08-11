sonnig25°
DE | FR
burger
International
Italien

Pizza in Italien kostet ohne Tomaten mehr – Streit auf Instagram

«Beschämend»: Top-Schwimmerin entfacht auf Instagram Pizza-Streit in Italien

11.08.2025, 11:1211.08.2025, 13:27
Mehr «International»

Eine Pizza ohne Tomaten? Macht 1.50 Euro extra. In Italien ist eine Pizzeria schwer in die Kritik geraten, weil sie fürs Weglassen einen Zuschlag verlangt.

di LIDDO Elena ITA 50m Butterfly Women Heats Swimming FINA 19th World Championships Budapest 2022 Budapest, Duna Arena 23/06/22 Photo Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto GiorgioXScala
Elena Di Liddo nahm für Italien schon bei den Olympischen Spielen teil.Bild: www.imago-images.de

Die Methode wurde von der Spitzenschwimmerin Elena Di Liddo publik gemacht, nachdem man ihr in der süditalienischen Stadt Bisceglie (Apulien) für eine Pizza Tricolore nicht nur die auf der Karte ausgewiesenen 14 Euro in Rechnung gestellt hatte, sondern auch noch 1.50 Euro mit dem Vermerk «no pomodorini» («keine Tomaten»). Ausserdem musste Di Liddo nochmals 1.50 Euro mehr zahlen, weil sie eine laktosefreie Variante bestellt hatte.

Bild
screenshot instagram

Die 31 Jahre alte Olympia-Teilnehmerin stellte die Rechnung anschliessend auf ihrem Instagram-Konto ins Internet. Ihr Kommentar: «1.50 Euro für etwas zu bezahlen, das ich nicht einmal gegessen habe, ist wirklich traurig und manchmal sogar beschämend.»

Britische Version von Cacio e Pepe sorgt für diplomatischen Eklat

Der Fall wurde am Montag von zahlreichen italienischen Zeitungen aufgegriffen. Und in den sozialen Medien stellten sich die meisten auf die Seite der Schwimmerin. «Gebt uns den Namen der Pizzeria, so können wir diese umgehen», schreibt ein User. Und ein weiterer schlägt gar einen Boykott der ganzen Region Apulien vor, «damit es die Anbieter lernen». Von der Pizzeria, die den Zuschlag berechnet hatte, gab es zunächst keinen Kommentar.

Ärger auch schon wegen Zuschlags für Halbieren eines Toasts

In Italien kam es in den vergangenen Jahren mehrfach vor, dass Restaurants wegen ähnlicher Methoden Probleme bekamen. Häufiger geht es darum, dass am Tresen für ein kleines Glas Leitungswasser zum Kaffee extra bezahlt werden muss. Für Ärger sorgte aber auch schon, dass für das Halbieren eines Toast-Sandwichs, einen Löffel Nachschlag oder ein Glas mit Eiswürfeln mehr Geld verlangt wurde. (dab/sda/dpa)

Mehr Food-Themen:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Pizza-Suppe» und andere Food-Kombos, die schlicht doof sind
1 / 23
«Pizza-Suppe» und andere Food-Kombos, die schlicht doof sind
1. Pizza Soup – Pizza-Suppe nennen die das, jap. Hier gibt's das Video dazu.
quelle: youtube/foodbeast / youtube/foodbeast
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Pizza kostet 500 Franken – Salome hat sie getestet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
100 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Katerchen
11.08.2025 11:30registriert März 2023
Der Zuschlag für Laktosefrei kann ich verstehen weil der Laktosefreie Mozzarella sicher teurer ist als der normale. Aber das Weglassen einer Zutat sollte nicht zusätzlich kosten. Insbesondere nicht bei einer Pizza die eh einzeln zubereitet wird.
9911
Melden
Zum Kommentar
avatar
mstuedel
11.08.2025 11:42registriert Februar 2019
Ganz abgesehen vom frechen Aufpreis: Mich überrascht der Basispreis von 14.50 € in einer süditalienischen Pizzeria. In Domodossola krieg' ich die Tricolore um einiges billiger.
385
Melden
Zum Kommentar
avatar
Der Micha
11.08.2025 11:20registriert Februar 2021
Was ich mich frage ist, mit welche Begründung das Weglassen einer Zutat in Rechnung gestellt wird...

Denn mir geht es nicht in den Kopf rein.
398
Melden
Zum Kommentar
100
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
6 Sex-Karten, die dich hoffentlich befriedigt zurücklassen
Meistkommentiert
1
Bayern-Star fix zu Ronaldo-Klub +++ Ex-Basler wechselt zu Granit Xhakas Sunderland
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
4
«So zerstörst du das Ego eines Mädchens»: Zweifelhafte Dating-Methoden für junge Männer
5
«Ich habe täglich geweint» – zwei Frauen über ihre Schönheitseingriffe
Meistgeteilt
1
Nato-Chef Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar
2
Auch Australien will Palästina anerkennen +++ Al-Dschasira-Mitarbeiter in Gaza getötet
3
Strippende Hamster, besoffene Möwen – Britannien bizarr in 29 Schlagzeilen
4
Vor Perseiden-Nacht: Das sind die grössten Lichtsünden
5
Servette stellt neuen Trainer vor +++ Aarau unterliegt Saudis klar
Kolumbianischer Präsidentschaftskandidat Uribe nach Attentat im Juni gestorben
Der vor zwei Monaten bei einem Wahlkampfauftritt angeschossene kolumbianische Präsidentschaftskandidat Miguel Uribe ist nach Angaben seiner Ehefrau gestorben.
«Du wirst immer die Liebe meines Lebens sein. Danke für ein Leben voller Liebe», schrieb die Ehefrau María Claudia Tarazona am Montag im Onlinedienst Instagram.
Zur Story