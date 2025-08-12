Mittelfeldspieler Armin Gigovic soll neu Regie bei den Young Boys führen. Der in Schweden aufgewachsene bosnische Nationalspieler sei «ein sehr spannender Spieler mit guter Technik, dynamischem Spiel und einer Mentalität, die zu YB passen wird», schwärmt Sportchef Christoph Spycher. Bisher stand der 23-Jährige bei Holstein Kiel unter Vertrag. In der letzten Saison war er beim Absteiger Stammspieler.
YB nutzte eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Gigovic, diese solle sich auf zwischen 1,5 bis 2 Millionen Euro belaufen, wie Sky weiss. Zuvor war von über vier Millionen Euro die Rede. (nih/ram)
Armin Gigovic 🇧🇦
Alter: 23 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 33 Spiele, 6 Tore
