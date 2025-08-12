sonnig17°
DE | FR
burger
Sport
Transferticker

Transfer-News: YB präsentiert Neuzugang aus 2. Bundesliga

Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

1 / 59
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Au revoir, Europas Top-Ligen: Der 23-jährige Franzose Enzo Millot wechselt vom VfB Stuttgart für 28 Mio. Euro zu Al-Ahli nach Saudi-Arabien.
quelle: keystone / andreas gora
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Transferticker

YB präsentiert Neuzugang aus 2. Bundesliga +++ FCB sichert sich wohl deutschen Stürmer

12.08.2025, 09:1012.08.2025, 09:10
Sportredaktion
Sportredaktion
Mehr «Sport»

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

  1. watson-App öffnen.
  2. Auf das Menü (die 3 farbigen Striche rechts oben) klicken.
  3. Unten Push-Einstellungen antippen.
  4. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!
Schicke uns deinen Input
avatar
YB holt Gigovic aus Kiel
Mittelfeldspieler Armin Gigovic soll neu Regie bei den Young Boys führen. Der in Schweden aufgewachsene bosnische Nationalspieler sei «ein sehr spannender Spieler mit guter Technik, dynamischem Spiel und einer Mentalität, die zu YB passen wird», schwärmt Sportchef Christoph Spycher. Bisher stand der 23-Jährige bei Holstein Kiel unter Vertrag. In der letzten Saison war er beim Absteiger Stammspieler.

YB nutzte eine Ausstiegsklausel im Vertrag von Gigovic, diese solle sich auf zwischen 1,5 bis 2 Millionen Euro belaufen, wie Sky weiss. Zuvor war von über vier Millionen Euro die Rede. (nih/ram)

Armin Gigovic 🇧🇦
Alter: 23 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 33 Spiele, 6 Tore

Alexander Isak will nie mehr für Newcastle spielen
Entgegen dem Wechselwunsch seines Spielers weigerte sich Newcastle United bisher, Alexander Isak abzugeben. Der 25-jährige Stürmer will unbedingt zum FC Liverpool wechseln und verpasste daher die Vorbereitungstour in Asien. Isak trainiert weiterhin alleine und solle nun die nächste Eskalationsstufe zünden. So sei seine Haltung klar: Der Schwede will nie mehr für Newcastle spielen, wie The Athletic mit Bezugnahme auf ihm nahe Quellen berichtet. Selbst wenn es zu keinem Transfer in diesem Sommer kommen sollte. Isaks Vertrag beim Klub vom Schweizer Verteidiger Fabian Schär läuft noch bis 2028. (nih)
Der 285-Millionen-Stürmer, der aus dem Fenster stieg und verschwand
Donnarumma soll PSG verlassen
Paris Saint-Germain und Goalie Gianluigi Donnarumma haben das Heu gerade nicht auf derselben Bühne. Der Champions-League-Sieger hat Lucas Chevalier von Rennes als neue Nummer 1 verpflichtet und Donnarumma nicht im Kader für den europäischen Supercup vom Mittwoch involviert. Der Italiener hat noch einen Vertrag bis zum nächsten Sommer, eine Einigung über eine Verlängerung konnte nicht getroffen werden. Deshalb solle er aus Sicht von PSG wechseln, der 26-Jährige selbst wollte davon erst nichts wissen. Nun sei aber klar: Der 26-jährige Goalie wird den Klub verlassen. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Wohin es Donnarumma zieht, bleibt unklar. Chelsea solle kein Interesse haben, jedoch stehe er bei Manchester United weit oben auf der Wunschliste. (nih)
PSG zofft sich mal wieder mit einem seiner Stars
Gianluigi Donnarumma 🇮🇹
Alter: 26 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 47 Spiele, 43 Gegentore, 17 Spiele zu null
Basel sichert sich Stürmer aus der 2. Bundesliga
Der FC Basel hat sich im Tauziehen um den deutschen Stürmer Moritz Broschinski wohl durchgesetzt. Dies berichtet die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung». Der 24-Jährige spielte bisher für den VfL Bochum, wo er vor dem Abstieg im Frühling zweieinhalb Jahre in der Bundesliga stürmte und insgesamt auf fünf Tore und sieben Assists kam. In der 2. Bundesliga erzielte er in den ersten beiden Spielen ein Tor.

Der Schweizer Doublesieger bezahle eine Ablöse von 2,5 Millionen Euro (rund 2,35 Mio. Franken). Broschinski verstärkt damit das dünn besetzte Sturmzentrum aus Albian Ajeti und Kevin Carlos. Auch der FC St.Gallen von Trainer Enrico Maassen, der den 1,90-Meter-Hünen aus der Zeit bei der Reserve von Borussia Dortmund kennt, war angeblich interessiert. Der aktuelle Leader der Super League habe gemäss «Blick» aber nicht einmal die Hälfte geboten. (nih)

Mortiz Broschinski 🇩🇪
Alter: 24 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 34 Spiele, 1 Tor, 3 Assists