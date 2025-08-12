Paris Saint-Germain und Goalie Gianluigi Donnarumma haben das Heu gerade nicht auf derselben Bühne. Der Champions-League-Sieger hat Lucas Chevalier von Rennes als neue Nummer 1 verpflichtet und Donnarumma nicht im Kader für den europäischen Supercup vom Mittwoch involviert. Der Italiener hat noch einen Vertrag bis zum nächsten Sommer, eine Einigung über eine Verlängerung konnte nicht getroffen werden. Deshalb solle er aus Sicht von PSG wechseln, der 26-Jährige selbst wollte davon erst nichts wissen. Nun sei aber klar: Der 26-jährige Goalie wird den Klub verlassen. Dies berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano. Wohin es Donnarumma zieht, bleibt unklar. Chelsea solle kein Interesse haben, jedoch stehe er bei Manchester United weit oben auf der Wunschliste. (nih)

Gianluigi Donnarumma 🇮🇹

Alter: 26 Jahre

Position: Goalie

Marktwert: 2 Mio. Euro

Bilanz 2024/25: 47 Spiele, 43 Gegentore, 17 Spiele zu null