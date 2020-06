Spass

23 Gifs von zufälliger Synchronität, die dir inneren Frieden schenken



Was du in dieser turbulenten Zeit brauchst? 23 völlig zufällig synchrone Dinge!

Das «Was bisher geschah»-Segment dieses Jahres wäre – Stand jetzt – eine Collage aus Chaos und Willkür. Da braucht es ab und an ein wenig Ordnung, ein bisschen Synchronität. Im Idealfall gar dem vermeintlichen Zufall geschuldet!

Wie schön, wenn aus all dem Tohuwabohu um uns herum unverhofft Gleichmässiges entsteht. Etwas, was unser Verlangen nach Ordnung und Symmetrie stillt und uns so mit ein wenig Befriedigung verwöhnt. Und nein, man muss keine Zwangsneurose haben, um dies nachvollziehen zu können. Glaubs.

Als wohltätige Geste haben wir deshalb 23 Gifs für euch gesucht (und auch tatsächlich 23 davon gefunden, ha!), die dir ein wenig inneren Frieden verschaffen werden. Denn nichts ist so wunderbar wie zufällige Vollkommenheit.

Sind wir bereit? Gut, dann los. gif: reddit

Was passiert, wenn du zu synchron bist: gif: dumpert

Abschreiben? Beim Sport? Geht das? Ja. gif: reddit

Die Entwickler von FIFA 20 sollten sich mal etwas Neues einfallen lassen ... gif: reddit

«Die Jury ist begeistert!» gif: reddit

Wenn ein Teil des Gegners in dir lebt: gif: reddit

Synchron-E-Sports – gibt es das schon? bild: reddit

Synchronhilfe – welch Wohltat für die Seele! gif: reddit

Geteilter Fail ist halbe Scham. Oder so. gif: reddit

Gib's zu, das war doch geplant! gif: gfycat

Wenn du schon zu lange im selben Team bist ... gif: imgur

So sieht es aus, wenn die Frame Rate der Kamera synchron mit den Umdrehungen des Helikopter-Rotors ist: gif: gfycat

Go home world, you're drunk! gif: gfycat

Golf ist nun mal ein sehr eleganter Sport! Bild: reddit

Wenn du mit deinem besten Kumpel nichts am Gruppenprojekt mitgeholfen hast, die Gruppe aber einen Sechser dafür kriegt: gif: reddit

Wenn du die Hände frei für den Jubel hast, hast du zu wenig mitgeholfen ... gif: reddit

Ein Gedicht in Bewegtbild: gif: gfycat

Mal 'ne Frage ... Kann es sein, dass Basketball eine eher monotone Sportart ist? gif: gfycat

Welch lasziver Hüftschwung! gif: imgur

Mit jedem Mal kommen mehr Details dazu ... Ein kleiner Kritikerliebling! gif: reddit

Ufstah, wiitermache! Und zwar beide. gif: gfycat

Einfach machen, was der Chef macht. Dann klappt's auch mit der Beförderung vom Assistenz- zum Cheftrainer. gif: imgur

Selbes gilt für Spieler, die bereits die Karriere nach der Aktivzeit im Auge haben: Gif: gfycat

