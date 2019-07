Spass

Die interessante Herstellung von Alltagsgegenständen in 15 Gifs



Kondome und Pasta – wie Alltagsprodukte hergestellt werden in 15 faszinierenden Gifs

In einer Welt, vollgepfercht mit Produkten, ist Selbstverständlichkeit an der Tagesordnung. Grund genug, sich mal zu fragen, woher die Dinge denn so kommen, um dann nicht selten zu staunen.

Wir beginnen mit leckerer Pasta. So zum Beispiel die Herstellung von Conchiglie Rigate (oder einfach «Müscheli»): gif: imgur

Oder aber auch Maccheroni (diese, aus denen man so wunderbare Ketten basteln kann): Gif: imgur

Ebenfalls eine Herrlichkeit ist die Produktion von Fusilli: gif: imgur

Natürlich darf auf Gemüse nicht verzichtet werden. Darum erfährst du jetzt, wie der Mais in die Dose kommt 🤓 : gif: imgur

Um dieses ausgewogene Menü abzurunden, vielleicht ein Cornet? gif: imgur

Oder doch lieber ein Eis am Stiel Stängeliglacé? gif: imgur

Auch die fleissigen «Guetzlerinnen und Guetzler» sollen auf ihre Kosten kommen und endlich erfahren, woher die schmucken «Guetzli-Formen» kommen: gif: imgur

Man nehme einen Teller und ... Moment, woher kommen diese eigentlich? Sie entspringen unter anderem diesem Arbeitsschritt: gif: imgur

Die Pessimisten unter uns schreiben gemeinhin gerne mit Bleistift («Chammer Gümmele, falls mer en Fehler macht, weisch»), der so erschaffen wird: gif: youtube

Primarlehrerin: Stifte nicht fallen lassen, sonst brechen die Minen!



Bleistiftproduktion:

Gif: youtube

Die industrielle Form des Spitzens hat wesentlich mehr Beruhigungspotenztial als der herkömmlich manuelle Weg ... gif: imgur

Eine Sprungfeder für zwischendurch: gif: imgur

Der Maschendrahtzaun ist nicht nur ein effektives Mittel gegen Wanderer im Garten, sondern auch eine wahre Schönheit in seiner Entstehung: gif: reddit

Wer wohl diese Camouflage-Muster jeweils sorgsam designt und zeichnet? gif: imgur

Für die Freunde der Körperhygiene unter uns: Ein Duschschwamm hat viele Vorteile. Einer davon ist zum Beispiel das Wissen, dass seine Produktion ästhetisch ansprechend ist. gif: reddit

Hast du eine Idee, wieso Baseballs dermassen unangenehm im Gesicht sind? Hartgummi? Stein? gif: imgur

Und damit hemmungs- und gefahrlos geliebt werden kann, hier noch das Wissen darum, wie Kondome entstehen: gif: youtube

Damit alles schön sauber ist, werden die Kondome gewaschen. In der Waschmaschine. Wie zuhause. gif: youtube

