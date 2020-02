Die Hochpreisinsel bebt, die Migros wankt: So erklärt der orange Riese die Gewinnprobleme

Die Gewinnprobleme des orangen Riesen lassen sich nicht allein mit fehlender Agilität erklären, sagt Migros-Kritiker Reiner Eichenberger.

Behäbig sei die Migros geworden, gefangen in überkommenen genossenschaftlichen Strukturen. So werden die Gewinnprobleme des orangen Riesen landauf, landab erklärt. Der Verkauf von Globus letzte Woche an Milliardäre aus Österreich und Thailand gilt als letzter Beleg für diese These: Die Migros muss wieder agiler werden.

Migros-Chef Fabrice Zumbrunnen mag die Agilität-These nicht mehr hören. Schon vor anderthalb Jahren beschied er zwei Journalisten auf eine entsprechende Frage, sie sollten sich …