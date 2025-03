ChatGPT hat eine neue (lustige) Bildfunktion: Ein Selbsttest

ChatGPT hat eine neue Bildfunktion, die sogenannte «Ghibli Magic». Du kannst dein gewünschtes Bild hochladen und ChatGPT sagen, in welchem Stil du es gerne möchtest. So viel zur Theorie, wie das Ganze dann in der Praxis funktioniert, finde ich heute in einem Selbsttest heraus. Als absoluter ChatGPT-Anfänger versuche ich, die Bilder für mich sprechen zu lassen, und schaue, wie die Handhabung der Funktion ist. Als Grundvorlage dient mir mein watson-Autorenbild.

Ich, auf meinem Autorenbild für watson. Bild: watson

Die Funktionen findest du übrigens hier.

Los geht's!

Erstelle mir das Bild im «South Park»-Stil.



Bild: Chatgpt

Okay, gar nicht mal so schlecht, aber «South Park» ist natürlich auch nicht gerade eine mega Herausforderung, da die Proportionen und Gesichtszüge bei allen Figuren relativ ähnlich sind. Probieren wir etwas anderes:

Erstelle mir nun das Bild im Manga-Stil.

Bild: Chatgpt

Ich persönlich finde ja meine Rehaugen besonders gut getroffen. *schwärmtvonsichselber* Gut, fairerweise muss ich sagen, Manga-Figuren leben generell von ihren grossen Augen. Was aber in der Sprechblase steht, verstehe auch ich nicht. Ob ChatGPT weiss, dass ich Walliser bin? Egal, machen wir weiter.

Und jetzt im «Die Simpsons»-Stil.

Bild: Chatgpt

Ebenfalls gut getroffen, oder?

Nun möchte ich wissen, wie ich als «Looney Tunes»-Charakter aussehen würde.

Bild: Chatgpt

Jetzt wurde ich trotz meiner Grösse von 1,93 Metern etwas zum Zwerg, was hier aber an der Mütze liegt. Sonst ebenfalls gar nicht mal so schlecht.

Mach aus mir einen Bewohner aus Entenhausen.

bild: chatgpt

Okay, ich bin ehrlich. Was habe ich erwartet? 🤷🏻‍♂️ Probieren wir noch eine Variante aus:

Wie sähe ich in der «Muppet Show» aus?

bild: chatgpt

Auch das hat ganz gut funktioniert, auch wenn ich im realen Leben von so viel Bart nur träumen kann. Mein Bild lässt sich wirklich schnell und ohne wenig Aufwand umwandeln. Aber manchmal hat es nicht wie gewünscht funktioniert.

Hier ein Beispiel:

Erstelle mir aus diesem Bild ein Panini-Sammelbild für Frankreich.

Um das Bild in ein Panini-Sammelbild im Stil der französischen Liga oder eines speziellen Sammelbildes zu verwandeln, benötige ich einige Details von dir. Möchtest du, dass ich das Bild in einem Fussball-Stil gestalte oder soll es mehr allgemein gehalten werden? Und soll das Design spezifische Elemente wie ein Logo oder Text enthalten? Lass mich wissen, was du bevorzugst, und ich werde es umsetzen!

Gerne im Fussball-Stil und mit dem Namen «Sergio Minnig».

Hier ist dein Panini-Sammelbild im Fussball-Stil für «Sergio Minnig». Ich hoffe, es gefällt dir! Lass es mich wissen, wenn du noch Anpassungen oder Änderungen wünschst.

chatgpt

Nein, das Bild soll realistisch sein.

Verstanden! Ich werde ein realistischeres Panini-Sammelbild erstellen, das deinen Wünschen entspricht. Lass mich einen Moment, um es zu erstellen.

chatgpt

Hier ist dein realistisches Panini-Sammelbild im Fussball-Stil für «Sergio Minnig». Ich hoffe, es entspricht deinen Vorstellungen! Lass es mich wissen, wenn du noch etwas ändern möchtest.

Ich möchte, dass du mein Original-Bild im Panini-Sammelbild-Stil machst. Ich lade es nochmal hoch.

Hier ist dein realistisch gestaltetes Panini-Sammelbild im Fussball-Stil für «Sergio Minnig». Ich hoffe, es gefällt dir! Lass mich wissen, wenn du noch etwas ändern möchtest.

Bild: chatgpt

Danach habe ich es aufgegeben. Darum hier ein Beispiel, welches auf X kursiert:

Dann versuche ich eben, bekannte Bilder (hier konkret das Bild des Bundesrates) in verschiedene Stile umzuwandeln, aber nein, auch hier bockt ChatGPT sofort:

Gemäss unserer Inhaltspolitik ist es mir nicht möglich, Bilder von realen Personen zu erstellen, auch nicht von Personen des öffentlichen Lebens. Wenn Sie möchten, kann ich jedoch einen Zeichentrickfilm im Ghibli-Stil von einer fiktiven Figur erstellen oder andere Arten von kreativen Designs anbieten. Lassen Sie mich wissen, was Sie möchten!

Und wenn ich die Fotos nicht als spezielle Fotografien benenne, klappt es dann wie gewollt?

Ändere den Stil des Bildes in die «Muppet Show». Sonst soll alles gleich bleiben.

Bild: KEYSTONE

Hier ist das Bild in eine Szene im «Muppet Show»-Stil verwandelt. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Änderungen wünschen!

bild: chatgpt

Ich habe dann gedacht, ich probiere es mit einem Bild aus einer Filmszene:

Bild: moviepolit

Auch hier war mein netter Schreibstil nicht hilfreich und ChatGPT lieferte nicht das gewünschte Ergebnis. Nach langem Hin und Her, warum es bei anderen funktioniert, aber bei mir nicht, erhielt ich dann diese vielsagende Auskunft:

Der Grund dafür, dass bestimmte Bilder erstellt werden können, während andere nicht zulässig sind, liegt in den spezifischen Inhaltsrichtlinien in Bezug auf urheberrechtlich geschützte Figuren und reale Personen. Zum Beispiel basieren die Charaktere in Ihrem letzten Bild auf einer urheberrechtlich geschützten Zeichentrickserie («South Park») und auf Personen des öffentlichen Lebens, sodass die Erstellung ähnlicher Inhalte im Rahmen einer Parodie oder allgemeinen Ähnlichkeit zulässig ist, da sie in den Bereich der nicht identifizierbaren abstrakten Kunst fällt. Die Erstellung einer personalisierten Verwandlung für reale Personen (z. B. Ihre Tante, Ihren Onkel oder bestimmte Sportler) ist jedoch eingeschränkt, da wir die Privatsphäre respektieren und eine direkte Nachbildung realer Personen vermeiden müssen, selbst wenn dies für den persönlichen Gebrauch geschieht.

Nach langem Diskutieren ist das dann das Maximum, was ich an Ähnlichkeit erreicht habe:

bild: chatgpt

ChatGPT will die blonden Haare sowie den Fakt, dass die beiden verkehrt herum stehen, nicht anpassen. Es sei zu nah am Original.

Da meine Fähigkeiten mit ChatGPT in etwa dem Level meiner Geduld entsprechen, beende ich den Versuch an dieser Stelle. Damit ihr aber aufgrund meiner Unfähigkeit nicht komplett leer ausgeht, zeige ich euch aber gerne ein paar Beispiele aus dem Internet, bei denen es sehr gut funktioniert hat.

