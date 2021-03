FĂŒr alle GrĂŒezini, die es nicht verstanden haben:

Charakteristisch sind die schwarzen Partien an Nase, Augen, Ohren, Vorderknien, Sprunggelenkknöcheln und FĂŒssen im ansonsten weissen Fell. Auen, weibliche Schafe, haben zusĂ€tzlich schwarze Schwanzflecken. Beide Geschlechter bilden gedrehte Hörner aus. Die Körper der Walliser Schwarznasen sind vollstĂ€ndig bewollt, also auch an den Beinen und im Gesicht. Die Wolle ist rau, langfaserig und erreicht LĂ€ngen von weit mehr als 10 Zentimetern. Neben der feinen Unterwolle ist das Fell von langen, an den Spitzen gekrĂ€uselten Stichelhaaren durchsetzt. Bei lĂ€ngerer Inzucht verlieren die Nachkommen ihre charakteristische SchwarzfĂ€rbung.