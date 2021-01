Spass

Raus aus dem Januarloch – mit über 50 lustigen Tierbildern



Über 50 lustige Tierbilder (jetzt mit 204,2 Prozent mehr Otten)

Cute news, everyone!

Ganz ehrlich? Ich war zu müde, die Bilder zu zählen, als ich fertig war. In meinem Kopf befand sich nur noch Watte. Dreimal durchgezählt, drei verschiedene Ergebnisse. Aber es sind bestimmt über 40 Bilder und GIFs, da bin ich mir sicher. Wer es genau wissen möchte, muss selber nachzählen.

Dein Gesicht, wenn du siehst, dass die Cute News online sind:

Küssen will geübt sein.

Gefährlich!

Los geht's mit einem Wortspiel:

Eine Fehde wurde gestartet.

Wieso nicht ...

Es ist nur ein bisschen kalt.

Alle Leute im Januar so:

Exhibitionistenechse?

Sitcom-Potenzial.

Gewisse Leute am Montagmorgen:

Andere Leute am Montagmorgen:

Hoi.

Bestes Polizeifoto ever?

Es ist ein Video vom Baby-Hähner aufgetaucht!

Einhörner gibt es wirklich.

Übrigens: Kennt ihr schon 1 dicken Lama-Huhn?

Kennen wir alle.

Auch Eichen müssen für ihr Essen arbeiten.

Schlurp.

Wer kennt es noch? Das Dikdik:

Einfach nur eine fröhliche Robbe.

#catlife

Zusammen Sport treiben macht eben mehr Spass.

Wie man sich als Katze auch beschäftigen kann.

Wenn du die Weltherrschaft an dich reissen willst, aber vorher noch ein Bad nimmst.

Hund im Katzenkörper?

Nicht schlecht!

Pingen-Leben.

Ein Schildkrötusaurus.

Wenn du dich mit deinem besten Kumpel streitest:

Kurzes Gedicht für zwischendurch:

Diese freudvolle Erwartung.

Jööö des Tages: Ein gelähmter Igel, der wieder rumrennen kann.

Wenn man mit seinen Witzen eine Grenze überschreitet.

Dieses Gesicht am Schluss ist einfach grandios!

Wenn dein Hund noch mit Windows 95 läuft:

Panden ...

Ohne Worte.

Ein klassischster Klassiker seiner Klasse, aber noch immer gut:

Hatten wir dieses GIF schon einmal? Ich glaube nicht.

Wenn du gefilmt wirst und versuchst, dich ganz natürlich zu verhalten:

Heute gibt es sogar wieder einmal ein Tierporträt. Wobei ich euch nicht einfach ein Tier vorstellen möchte, sondern vielmehr mehrere.

5 wunderschöne Insekten unserer Erde

Picassokäfer

Eigentlich ist der Picassokäfer gar kein Käfer, sondern eine Wanze. Zu Hause ist sie in den tropischen Teilen Afrikas. Das farbige Äussere dient zum einen zur Tarnung, zum anderen als Warnung für Fressfeinde. Wird der Käfer gestört, verströmt er einen unangenehmen Geruch. Er erreicht eine Grösse von etwa acht Millimeter.

Afrikanische Blütenmantis

Bild: Shutterstock

Eine wunderschöne Vertreterin der Fangschrecken, bei uns häufiger als Gottesanbeterin bezeichnet. Weibchen werden etwa 40 bis 50 Millimeter gross, Männchen etwas kleiner. Speziell an dieser Fangschrecke ist, dass sie sich farblich nach jeder Häutung ihrem Untergrund anpassen kann. So kann die gleiche Fangschrecke nach einer Häutung plötzlich blau, weiss, grün oder violett gefärbt sein.

Pandaameise

Ein Insekt mit einem sehr irreführenden Namen, denn eigentlich handelt es sich um eine Ameisenwespe. Es sehen dann auch nur die Weibchen wie Ameisen aus, da sie, im Gegensatz zu den Männchen, keine Flügel haben. Die auffällige Färbung könnte potenzielle Fressfeinde warnen, da der Stich dieser Ameisenwespe nicht ohne ist.

Isabellanspinner

Bild: Shutterstock

Was aussieht wie ein exotischer Nachtfalter, ist tatsächlich ein in der Schweiz heimisches Insekt. Allerdings kommt der Isabellanspinner nur in kleinen Bereichen im Hochgebirge des Wallis vor. Sein Hauptverbreitungsgebiet sind diverse Gebirge in Spanien und Frankreich. Dass er nur in Bergregionen zu finden ist, liegt daran, dass er sich ausschliesslich von Kiefern ernährt. Entsprechend kommt er nur in Kiefernwäldern zwischen 500 und 1800 Meter vor.

Goldglänzender Rosenkäfer

Bild: Shutterstock

Auch für diesen glänzenden Gesellen muss man nicht sehr weit suchen. Viele von euch dürften ihm im Sommer begegnen. Wenn nicht im eigenen Garten, dann sicher auf der einen oder anderen Wanderung. Rosenkäfer gibt es auf der Welt einige: Rund 3000 Arten sind weltweit bekannt. Der Goldglänzende Rosenkäfer ist dabei derjenige, der in der Schweiz am häufigsten anzutreffen ist. Seine Larven ernähren sich von totem Pflanzenmaterial. Daher findet man sie oft im heimischen Gartenkompost. Wenn ihr in eurem Kompost also Engerlinge seht, bitte schön dort lassen.

Gut, weiter im Cute-News-Standardprogramm.

Ein bisschen Kitsch für zwischendurch:

Ich find' diese Schmetterlinge irgendwie äusserst faszinierend:

Das verlief anders als erwartet.

Hmm, Schnur.

Umgekehrte Machtverhältnisse – noch.

Schwerkraft ist nur ein Mythos für ihn.

Der obligatorische Ott.

Und natürlich auch der obligatorische Flund.

Oh, ich hab nochmals einen schwebenden Hund gefunden:

Es ist nur eine Erdbeere.

Was Nager machen, wenn sie mal nicht im Hamsterrad rennen:

Nein, das ist keine Hauskatze.

Nyan Cat in real life:

Er. Ist. So. Herzig! 😭

Als der Hähner noch ein junger Rebell war.

Die Geschichte hinter diesem Bild würde mich interessieren.

Hab noch einen Baby-Ott gefunden:

Und eine flauschige Kuh:

Küsschen.

Frisch eingetroffen aus Australien:

Wenn du dir keinen richtigen Pool leisten kannst:

Ziemlich beste Freunde.

Vorletzte Woche in der Kommentarspalte der Cute News:

Die Diskussion ging dann noch ein bisschen weiter und es wurden diverse Wünsche geäussert. Daher hier nun, ganz demokratisch, eine Abstimmung dazu:

Welches Cute-News-Special soll es denn sein? Alpaken Pingen Rattis Lemuren/Affenartige Uhus, Käuze oder sonst alle diese Eulenarten. 🦉 Capybaren Cute News aus der Tiefsee Eichen oder Flughörnchen

Dann kam noch dieser Kommentar rein:

Lina hat gesagt, dem Ott gehe es gut. Er schickt regelmässig Postkarten. Wenn ihr die sehen wollt, müsst ihr aber sie fragen, ich hab die nicht.

Dafür kann ich die Ottenquote wieder etwas anheben. Hier ein paar Bilder von Otterstock:

So, das war's.

