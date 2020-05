Heute gibt's einen interaktiven Beitrag mit Fails, Wins und ganz viel «Jööö»

Quiz

Ich beschimpfe die Person so wüst, dass sie sich in Zukunft bestimmt nie mehr vordrängeln wird.

Ich würde schon gerne was sagen, trau mich dann aber doch nicht.

So, jetzt ist erst einmal eine Runde Sport angesagt.

3. Welches Bild spricht dich spontan an?

Ich geh vielleicht etwas raus und guck mal, was so los ist.

Du gibst ihr nichts ab. Die soll gefälligst selber was zu futtern mitbringen.

Du gibst ihr gerade so viel, wie es dein Anstandsgefühl verlangt.

Hast du was zu Essen mitgebracht?

7. Welches Bild spricht dich spontan an?

No shame! Ich setz mich gleich da hin, wo ich steh und verrichte mein Geschäft.

10. So, kommen wir zum Schluss: Was hast du als Kind am liebsten gemacht?

Pixabay Mir Verstecke gebaut, möglichst in den Bäumen.

Pixabay Nach (imaginären) Schätzen gebuddelt.

Pixabay Mich mit meinen Schulkameraden geprügelt.