Heute gibt es nur Capybaras – ja, du hast richtig gehört! Nur Capybaras!

Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

Was sind die Cute News?

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!

Ich freue mich bereits über alle tollen Capybara-Bilder in der Kommentarspalte!

Der Titel hat es bereits angekündigt. Heute ist endlich der Tag, an dem es in den Cute News nur Capybaras zu sehen gibt. Wahrscheinlich hatte ich mehr Freude beim Machen dieser Ausgabe der Cute News als ihr beim Lesen. Hihi. 🤭

Cute News, everybody!

Du hasst deinen Ex? So kannst du eine Kakerlake nach ihm benennen lassen

Wer an Valentinstag nichts zu feiern hat, kann in einem Zoo in den USA Kakerlaken den Namen von Verflossenen geben und diese verfüttern.

Ein Zoo in der Stadt San Antonio im US-Bundesstaat Texas hat eine besondere Spendenaktion zum Valentinstag ins Leben gerufen: Unter dem Motto «Cry Me a Cockroach» zu Deutsch in etwa: «Heul doch, Kakerlake», tauft der Zoo Kakerlaken auf den Namen von Ex-Freundinnen oder Ex-Freunden. Anschliessend werden die Tiere verfüttert.